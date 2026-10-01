Τα ελληνικά ναυπηγεία ενισχύουν την παρουσία τους στην Ευρώπη μέσω της Waterborne

Η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία ενισχύει τη θεσμική της παρουσία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της ναυπηγικής και των θαλάσσιων μεταφορών. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την ένταξη της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Waterborne. Η κίνηση αυτή αναμένεται να ενσωματώσει πιο ενεργά τα ελληνικά ναυπηγεία στις ευρωπαϊκές συζητήσεις σχετικά με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τις καινοτόμες τεχνολογίες πλοίων και την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημασία της ένταξης στην Waterborne

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων στη Waterborne δημιουργεί νέους διαύλους συνεργασίας με ευρωπαϊκούς φορείς, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου η ναυπηγική βιομηχανία καλείται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών. Η ένταξη αυτή παρέχει στην ελληνική πλευρά τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών τεχνολογικών οδικών χαρτών για τον κλάδο.

Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας προβλέπεται να δημιουργήσει σημαντική ζήτηση για νέες υποδομές, τεχνολογίες και εξοπλισμό. Οι πλοιοκτήτες θα κληθούν να προσαρμόσουν σταδιακά τον στόλο τους στις νέες απαιτήσεις, γεγονός που καθιστά την ελληνική συμμετοχή στην πλατφόρμα ιδιαίτερα επίκαιρη και στρατηγικής σημασίας.

Επενδύσεις και νέες τεχνολογίες στον κλάδο

Στο επίκεντρο των συζητήσεων και των δράσεων της Waterborne βρίσκονται οι επενδύσεις σε πλοία νέας τεχνολογίας, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων και οι μετασκευές του υφιστάμενου στόλου. Η μετάβαση σε καύσιμα όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η αμμωνία και η μεθανόλη δημιουργεί ένα νέο και εκτεταμένο πεδίο δραστηριότητας για τα ναυπηγεία. Αυτό αφορά τόσο τη ναυπήγηση νέων πλοίων όσο και την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος στόλου.

Το συγκεκριμένο πεδίο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Συνδέεται άμεσα με τις επενδύσεις που θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια, προκειμένου η ναυτιλία να προσαρμοστεί στους νέους περιβαλλοντικούς κανόνες και τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Η Ελλάδα ως «Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας»

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει μέσα από αυτή την ένταξη να ενισχύσει τον ρόλο της ως «Νότιος Ναυπηγικός Πυλώνας» της Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, αξιοποιείται αφενός το μέγεθος της ελληνόκτητης ναυτιλίας, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, και αφετέρου η σταδιακή επανενεργοποίηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Η στρατηγική αυτή κίνηση αναμένεται να προσδώσει περαιτέρω δυναμική στην παρουσία της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ναυπηγικό χάρτη.

Δηλώσεις από τους επικεφαλής

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κύριος Πάνος Ξενοκώστας, χαρακτήρισε την ένταξη στη Waterborne ως ένα ορόσημο για τον κλάδο. Τόνισε ότι τα ελληνικά ναυπηγεία αποκτούν πλέον θεσμική παρουσία στις Βρυξέλλες, καθώς και τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη χάραξη των ευρωπαϊκών τεχνολογικών προτεραιοτήτων. Η δήλωσή του υπογραμμίζει τη σημασία της εξέλιξης για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας της Waterborne, κύριος Jaap Gebraad, υπογράμμισε ότι η συμμετοχή της ελληνικής Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της εκπροσώπησης των ναυπηγείων και των κατασκευαστών εξοπλισμού εντός της πλατφόρμας. Επιπλέον, σημείωσε ότι η ένταξη δημιουργεί στενότερους δεσμούς με δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης στο σύνολό της.

Με πληροφορίες από: Topontiki