Συντάξεις Νοεμβρίου: Ανατροπή στις πληρωμές για τους συνταξιούχους

Μια σημαντική αλλαγή στον προγραμματισμό των πληρωμών ανακοινώθηκε για τις συντάξεις του Νοεμβρίου 2026, καθώς η καταβολή τους θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την καθιερωμένη ημερομηνία. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, προσφέροντας μια οικονομική ανάσα ενόψει της αργίας.

Οι ημερομηνίες καταβολής για τους μη μισθωτούς

Η πρώτη φάση των πληρωμών αφορά τους συνταξιούχους που ανήκουν στα πρώην Ταμεία Μη Μισθωτών. Για αυτή την κατηγορία δικαιούχων, οι συντάξεις του Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Η ημερομηνία αυτή έχει οριστεί ώστε να προηγηθεί της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό.

Ειδικότερα, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μη Μισθωτών θα λάβουν τις συντάξεις τους την προαναφερθείσα ημερομηνία. Επιπλέον, την ίδια ημέρα θα πιστωθούν τα χρήματα σε όλους τους νέους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως αν ήταν μισθωτοί ή μη μισθωτοί, εφόσον η συνταξιοδότησή τους πραγματοποιήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4387/2016.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις των μισθωτών

Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή, η οποία ολοκληρώνει την καταβολή των συντάξεων Νοεμβρίου, αφορά τους συνταξιούχους των πρώην Ταμείων Μισθωτών. Για αυτούς τους δικαιούχους, οι συντάξεις είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Αυτή η ημερομηνία έρχεται αμέσως μετά την εθνική επέτειο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη πρόσβαση στα χρήματα.

Στην εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ). Η καταβολή των συντάξεων για τους συγκεκριμένους φορείς θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας το τέλος του κύκλου πληρωμών για τον μήνα Νοέμβριο.

Με πληροφορίες από: eleftherostypos.gr