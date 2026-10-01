Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη σε εφορία και ταμεία

Μικρότερες μηνιαίες πληρωμές και περισσότερο χρόνο για την τακτοποίηση παλιών λογαριασμών με την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία φέρνει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το νέο πλαίσιο διευρύνει την περίμετρα των οφειλετών, καθώς και των χρεών που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, προσφέροντας μια νέα ευκαιρία για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η ρύθμιση αυτή ανοίγει επίσης μια δεύτερη επιλογή για περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο προηγούμενο σχήμα των 72 δόσεων, επιτρέποντάς τους να μεταφέρουν το υπόλοιπο της οφειλής τους στο νέο καθεστώς με περισσότερες μηνιαίες καταβολές.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες οφειλές καλύπτονται

Στη νέα ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές να μην βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς, το χρονικό όριο μετακινείται κατά ένα έτος, καλύπτοντας πλέον και νεότερες οφειλές.

Οι δόσεις μπορούν να φτάσουν τις 120, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να ορίζεται στα 30 ευρώ. Η μεγαλύτερη διάρκεια των δόσεων μειώνει αισθητά τη μηνιαία επιβάρυνση για τους οφειλέτες.

Προϋποθέσεις παραμονής και μεταφορά από προηγούμενη ρύθμιση

Για να παραμείνει κάποιος στη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα πρέπει να έχει τακτοποιήσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά. Είναι σημαντικό να μην συσσωρεύονται νέες οφειλές και να πληρώνονται οι δόσεις χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι περίπου 35.000 οφειλέτες που εξυπηρετούν ήδη τη ρύθμιση των 72 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο νέο καθεστώς. Με την υποβολή αίτησης, μπορούν να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής τους και να το επιμερίσουν σε περισσότερες μηνιαίες καταβολές, μειώνοντας έτσι το ποσό που πληρώνουν κάθε μήνα.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιτόκιο

Οι αιτήσεις για την ένταξη στη ρύθμιση μπορούν να υποβληθούν έως τις 30 Ιουνίου 2027. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις πληρώνονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Το επιτόκιο της ρύθμισης διαμορφώνεται στο 5,84%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, ενώ οι περισσότερες δόσεις μειώνουν τη μηνιαία καταβολή, αυξάνουν το συνολικό ποσό των τόκων που θα κληθεί να πληρώσει ο οφειλέτης. Η δεκαετής αποπληρωμή προσφέρει χρόνο και ρευστότητα, αλλά έχει ένα ανάλογο κόστος σε τόκους.

Η είσοδος στις 120 δόσεις δεν είναι αυτόματη και απαιτεί ο οφειλέτης να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr