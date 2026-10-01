Η καθαρή ενέργεια συγκράτησε τις τιμές στην Ευρώπη το 2026

Σημαντική ανθεκτικότητα επέδειξε το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο 2026, παρά τις έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η καθαρή ενέργεια διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι» έναντι των διακυμάνσεων των διεθνών αγορών. Σύμφωνα με το Power Barometer 2026 της Eurelectric, η αυξημένη συμμετοχή των καθαρών πηγών στο ενεργειακό μείγμα περιόρισε τη μεταφορά της διεθνούς αστάθειας των ορυκτών καυσίμων στις τιμές του ρεύματος.

Η συμβολή των καθαρών πηγών στην συγκράτηση των τιμών

Το 2026, ένα σημαντικό ποσοστό της ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα το 72%, προήλθε από καθαρές πηγές ενέργειας. Η εξέλιξη αυτή, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Eurelectric, δημιούργησε ένα σημαντικό «μαξιλάρι» απέναντι στις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 22,8% κατά την περίοδο μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου του 2026. Την ίδια χρονική περίοδο, οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν κατά 88,4%. Η σημαντική αυτή διαφορά αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη συμμετοχή των καθαρών πηγών στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, οι οποίες περιόρισαν τη μεταφορά της διεθνούς αστάθειας των ορυκτών καυσίμων στις τιμές του ρεύματος.

Ανθεκτικότητα έναντι των γεωπολιτικών αναταράξεων

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανθεκτικότητας του συστήματος παρατηρήθηκε μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Κατά το διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2026, οι τιμές του φυσικού αερίου κατέγραψαν αύξηση 41%. Την ίδια στιγμή, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκαν αντίθετα, υποχωρώντας κατά 7%.

Αυτή η απόκλιση υπογραμμίζει την ικανότητα του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας να απορροφά μέρος των κραδασμών που προέρχονται από τις διεθνείς αγορές ορυκτών καυσίμων, χάρη στην ενισχυμένη παρουσία των καθαρών πηγών.

Προκλήσεις κατά τους θερινούς μήνες

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιήθηκε κατά τους θερινούς μήνες του 2026. Οι θερμοκρασίες-ρεκόρ που καταγράφηκαν οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, υπήρξε περιορισμός στην προσφορά από άλλες πηγές, δημιουργώντας συνθήκες πίεσης στην αγορά.

Αυτή η μεταβολή ανέδειξε την ευαισθησία του συστήματος σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις τους στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, ακόμη και με την αυξημένη συνεισφορά των καθαρών πηγών.

Περιορισμοί στην παραγωγή ενέργειας

Συγκεκριμένοι παράγοντες συνέβαλαν στον περιορισμό της παραγωγής ενέργειας κατά τους θερινούς μήνες. Η υδροηλεκτρική παραγωγή στις σκανδιναβικές χώρες εξασθένησε, επηρεάζοντας την περιφερειακή προσφορά. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα των πυρηνικών μονάδων περιορίστηκε.

Οι λόγοι για τον περιορισμό των πυρηνικών μονάδων περιλάμβαναν τις υψηλές θερμοκρασίες των ποταμών, τη χαμηλή στάθμη των υδάτων, καθώς και προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με μια νέα άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου, άσκησαν τελικά ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνολική εικόνα και ανθεκτικότητα της αγοράς

Παρά τη μεταβλητότητα που παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένες περιόδους, η συνολική εικόνα για το 2026 καταδεικνύει ότι η αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρώπη ήταν αισθητά λιγότερο ευάλωτη στους εξωτερικούς ενεργειακούς κραδασμούς. Αυτό ισχύει σε σύγκριση με την αγορά φυσικού αερίου, η οποία επηρεάστηκε πολύ πιο έντονα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.

Τα στοιχεία του Power Barometer 2026 της Eurelectric υπογραμμίζουν τον καθοριστικό ρόλο των καθαρών πηγών ενέργειας στη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και σταθερού ενεργειακού τοπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τις επί μέρους προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki