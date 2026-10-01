Τρεις ισχυροί διεκδικητές για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

Τρία ισχυρά επενδυτικά σχήματα δίνουν το «παρών» στον διαγωνισμό για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ομίλων του κλάδου των υποδομών και των αερομεταφορών για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Η Α' φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αξιολόγηση των φακέλων που έχουν υποβληθεί από τους διεκδικητές.

Οι διεκδικητές της πρώτης φάσης

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, εκδήλωσαν ενδιαφέρον τρία σημαντικά σχήματα. Πρόκειται για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος συμμετέχει ως αυτόνομος υποψήφιος. Επίσης, το παρών έδωσε η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – GMR Airports Greece.

Τρίτος διεκδικητής είναι η κοινοπραξία Fraport AG – Delta Airport Investments. Όσα σχήματα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, θα προχωρήσουν στη Β’ φάση του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση, οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν τις δεσμευτικές οικονομικές τους προσφορές.

Το εύρος της παραχώρησης και οι προορισμοί

Η παραχώρηση αφορά ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει το δικαίωμα διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης ενός δικτύου αεροδρομίων. Το δίκτυο αυτό καλύπτει τόσο νησιωτικούς όσο και ηπειρωτικούς προορισμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πακέτο των 22 αεροδρομίων περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου, της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς και της Κοζάνης. Επίσης, περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια των Κυθήρων, της Λέρου, της Λήμνου, της Μήλου, της Νάξου, της Νέας Αγχιάλου, της Πάρου, της Σητείας, της Σκύρου, της Σύρου και της Χίου.

Το προφίλ των ενδιαφερόμενων σχημάτων

Η σύνθεση των ενδιαφερόμενων σχημάτων προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στον διαγωνισμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι συγκεντρώνει εταιρείες με ισχυρή παρουσία τόσο στη λειτουργία αεροδρομίων όσο και στα μεγάλα έργα υποδομών. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμμετέχει στη διαδικασία ως αυτόνομος υποψήφιος, επιδεικνύοντας την ανεξάρτητη δυναμική του.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμπράττει με την GMR Airports Greece, αξιοποιώντας την εμπειρία της τελευταίας στον τομέα των αεροδρομιακών υποδομών. Από την άλλη πλευρά, η Fraport, η οποία διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά αεροδρομίων, συμμετέχει σε κοινοπραξία με τη Delta Airport Investments. Η παρουσία αυτών των συγκεκριμένων παικτών αναμένεται να ενισχύσει τον ανταγωνισμό κατά τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, όπου το οικονομικό σκέλος θα αποκτήσει καθοριστική σημασία.

Οι στόχοι του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει θέσει ως βασικό στόχο της παραχώρησης όχι μόνο τη μεγιστοποίηση του οικονομικού ανταλλάγματος. Παράλληλα, επιδιώκεται η αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών των 22 αεροδρομίων. Στο επίκεντρο αυτών των στόχων βρίσκεται η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συντήρησης και η ανάπτυξη νέων υποδομών. Όλες αυτές οι ενέργειες θα βασιστούν σε διεθνείς πρακτικές και στην τεχνογνωσία των επενδυτών που τελικά θα αναλάβουν τη διαχείριση των αεροδρομίων.

Η σημασία για τις τοπικές οικονομίες

Η διαδικασία της παραχώρησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις τοπικές οικονομίες της χώρας. Αρκετά από τα αεροδρόμια που περιλαμβάνονται στο πακέτο εξυπηρετούν νησιωτικούς ή περιφερειακούς προορισμούς. Σε αυτές τις περιοχές, η αεροπορική συνδεσιμότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα.

Η συνδεσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την γενικότερη πρόσβαση των κατοίκων και των επισκεπτών. Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού αναμένεται πλέον να αποτελέσει το κρίσιμο τεστ, καθώς εκεί θα φανεί όχι μόνο ποιοι θα παραμείνουν στη διαδικασία, αλλά και μέχρι ποιο σημείο θα φτάσουν οι προσφορές.

Με πληροφορίες από: Topontiki