Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος για ρεύμα στην Ευρώπη

Μια νέα έκθεση του ευρωπαϊκού ρυθμιστή, ACER, φέρνει στο φως τη διαφορετική πορεία των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα και του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Η έκθεση, η οποία καλύπτει τα τελευταία επτά χρόνια, αναδεικνύει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματός τους για το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα στοιχεία αυτά αφορούν το κόστος του ίδιου του ρεύματος, χωρίς να περιλαμβάνονται τέλη και φόροι, και την εξέλιξή του από το 2019 μέχρι πέρυσι.

Υψηλότερο ποσοστό δαπανών για ηλεκτρικό ρεύμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούσαν το 2025 το υψηλότερο ποσοστό του εισοδήματός τους για ηλεκτρικό ρεύμα, σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 3,9% του ετήσιου εισοδήματος, το οποίο μεταφράζεται σε 746 ευρώ ετησίως. Η Ελλάδα ισοβαθμεί στην πρώτη θέση αυτού του καταλόγου μαζί με την Τσεχία.

Ο συγκεκριμένος λόγος δαπανών προς εισόδημα παρουσίασε αύξηση κατά 0,3% στα χρόνια που μεσολάβησαν, δηλαδή από το 2019 μέχρι πέρυσι. Αντίθετα, σε 11 άλλες αγορές της Ευρώπης, ο δείκτης αυτός είχε αρνητικό πρόσημο, υποδηλώνοντας μείωση του ποσοστού του εισοδήματος που διατίθεται για το ρεύμα. Σε οκτώ άλλες αγορές, ο δείκτης είχε θετικό πρόσημο, όπως και στην Ελλάδα.

Η εξέλιξη του κόστους προμήθειας ρεύματος

Παράλληλα με τις δαπάνες των νοικοκυριών, η έκθεση της ACER εξετάζει και την ενίσχυση του κόστους προμήθειας του ρεύματος σε ευρώ ανά κιλοβατώρα. Μέσα σε διάστημα επτά ετών, το ονομαστικό κόστος ενισχύθηκε κατά 8,8 λεπτά. Εάν συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός, η αύξηση αυτή διαμορφώνεται στα 4,6 λεπτά.

Σε ό,τι αφορά τη σύγκριση της Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες ως προς την ενίσχυση του κόστους, η χώρα μας βρίσκεται κάπου στη μέση του καταλόγου. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του κόστους προμήθειας δεν είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη, αλλά ούτε και η χαμηλότερη, τοποθετώντας την Ελλάδα σε μια ενδιάμεση θέση.

Ο ρόλος του χαμηλού εισοδήματος

Ένας βασικός παράγοντας που εξηγεί γιατί τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται ψηλά στον ευρωπαϊκό κατάλογο των δαπανών για ηλεκτρικό ρεύμα είναι το χαμηλό εισόδημα. Το χαμηλότερο εισόδημα, σε συνδυασμό με τις τιμές του ρεύματος, οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος να κατευθύνεται προς την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που παρέχει η έκθεση αφορούν το περσινό έτος. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είχαν ήδη μειωθεί αισθητά σε σύγκριση με τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή το 2022 και το 2023. Παρόλα αυτά, το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανήθηκε παρέμεινε υψηλό.

Η απόκλιση χονδρικής – λιανικής τιμής

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που παρέχει η έκθεση του ACER αφορά την απόσταση που χωρίζει την τιμή χονδρικής από την τιμή λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα, η απόκλιση αυτή διαμορφώθηκε πέρυσι στα 64 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Το συγκεκριμένο νούμερο κατατάσσει την Ελλάδα στην τρίτη υψηλότερη θέση πανευρωπαϊκά, όσον αφορά την απόκλιση μεταξύ χονδρικής και λιανικής τιμής. Πριν από την Ελλάδα βρίσκονται μόνο η Ιρλανδία, με απόκλιση 101 ευρώ, και η Ιταλία, με 73 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit