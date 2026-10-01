Η Coffee Island ενισχύει το specialty Coffee με νέα συνεργασία από την Ινδία

Η Coffee Island προχωρά σε περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην κατηγορία του specialty coffee, μέσω μιας νέας συνεργασίας με το The Coorg Coffee Club. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την εισαγωγή στην ελληνική αγορά περιορισμένων παρτίδων καφέ από την περιοχή Coorg της Ινδίας. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της με προϊόντα σαφούς γεωγραφικής προέλευσης και περιορισμένης παραγωγής.

Νέα συνεργασία και «The Origin Box»

Η νέα πρωτοβουλία της Coffee Island παρουσιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την εταιρεία. Στο επίκεντρο αυτής της συνεργασίας βρίσκεται το «The Origin Box», μια ειδική συλλογή που περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά micro-lots. Αυτά τα micro-lots προέρχονται από ισάριθμες οικογενειακές φάρμες της Ινδίας, προσφέροντας μια μοναδική γευστική εμπειρία στους λάτρεις του καφέ.

Η συλλογή περιέχει ποικιλίες καφέ όπως Arabica, Canephora και Excelsa, με την τελευταία να θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια και να προσθέτει ένα ξεχωριστό στοιχείο στην προσφορά. Η διάθεση αυτών των συγκεκριμένων καφέδων είναι περιορισμένη, καθώς προέρχονται από συγκεκριμένες παρτίδες και σοδειές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες δεν θα επαναληφθούν όταν εξαντληθούν από την αγορά, καθιστώντας τους συλλεκτικούς.

Στρατηγική ενίσχυση του specialty coffee

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Coffee Island για την ενίσχυση του τομέα του specialty coffee. Στόχος της εταιρείας είναι η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της μέσω προϊόντων που διαθέτουν σαφή γεωγραφική προέλευση και χαρακτηρίζονται από περιορισμένη παραγωγή, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της αγοράς για μοναδικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Κάθε ένας από τους πέντε καφέδες της συλλογής προέρχεται από διαφορετική οικογενειακή φάρμα στην περιοχή Coorg, προσφέροντας μια πλούσια ποικιλία γεύσεων και αρωμάτων. Επιπλέον, κάθε καφές συνοδεύεται από τη δική του ξεχωριστή ποικιλία, μέθοδο επεξεργασίας και παραγωγική ιστορία, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και την παράδοση της περιοχής στην καλλιέργεια του καφέ.

Προηγμένες μέθοδοι επεξεργασίας για μοναδικά αρώματα

Για την ανάδειξη των διαφορετικών αρωματικών χαρακτηριστικών των καφέδων, χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μέθοδοι Natural Anaerobic και Honey Process Anaerobic, οι οποίες εφαρμόζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Αυτές οι μέθοδοι βασίζονται σε ελεγχόμενες αναερόβιες ζυμώσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη μοναδικών γευστικών προφίλ και ενισχύουν την πολυπλοκότητα του τελικού προϊόντος. Μέσω αυτών των τεχνικών, η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει στους καταναλωτές καφέδες με ξεχωριστή ταυτότητα και υψηλή ποιότητα, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε micro-lot.

Η σημασία της ιχνηλασιμότητας και ο ρόλος του The Coorg Coffee Club

Η Coffee Island επιχειρεί να συνδέσει την εμπορική διάθεση του προϊόντος με το στοιχείο της ιχνηλασιμότητας και της προέλευσης, παρέχοντας πλήρη διαφάνεια στους καταναλωτές. Αυτή η τάση κερδίζει διαρκώς έδαφος διεθνώς στην αγορά του premium και specialty coffee, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με σαφή ιστορία και βιώσιμη προέλευση.

Κεντρικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα διαδραματίζει η συνεργασία με το The Coorg Coffee Club. Ο οργανισμός αυτός δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάδειξη παραγωγών και καφέδων υψηλής ποιότητας από την περιοχή Coorg της Ινδίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ των παραγωγών και της παγκόσμιας αγοράς.

Παρουσίαση στην Αθήνα και ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση

Στην παρουσίαση της συλλογής που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, συμμετείχε ο ιδρυτής του The Coorg Coffee Club, Karumbaiah Bolcaranda. Ο κύριος Bolcaranda είναι επίσης παραγωγός ενός από τα micro-lots που περιλαμβάνονται στο «The Origin Box», προσδίδοντας προσωπική διάσταση και αυθεντικότητα στην πρωτοβουλία, καθώς μοιράστηκε την εμπειρία του από την παραγωγή.

Η συνεργασία αυτή έχει και μια ευρύτερη επιχειρηματική διάσταση για την Coffee Island, πέρα από την απλή εισαγωγή νέων προϊόντων. Συνδέεται άμεσα με την παρουσία της εταιρείας στην ινδική αγορά και με την προσπάθειά της να δημιουργήσει ισχυρότερες και πιο σταθερές σχέσεις με τις παραγωγικές περιοχές καφέ, ενισχύοντας το δίκτυο προμηθειών της και την παγκόσμια της παρουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki