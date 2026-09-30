Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ALPHA, αναφέρθηκε εκτενώς στις κινήσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις οφειλών και τη γενικότερη οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται.

Στήριξη εν μέσω ενεργειακής κρίσης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, δηλαδή από την περασμένη άνοιξη. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό, συγκαταλέγεται στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τα συνολικά μέτρα στήριξης. Το ποσό που έχει διατεθεί από την εκκίνηση της κρίσης ανέρχεται περίπου στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Ο υπουργός τόνισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις τιμές του πετρελαίου ανά δεκαπέντε ημέρες, λόγω της μεγάλης κινητικότητας που παρατηρείται σε αυτές. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι σε δεκαπέντε ημέρες από τώρα θα υπάρξει στήριξη, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο στόχος είναι να παρασχεθεί στήριξη σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και πρόσθετες δυνατότητες

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τις δυσκολίες που περνούν οι πολίτες. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκης, εάν γίνει δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού στα ευρωπαϊκά όργανα για την ενέργεια, θα υπάρξει επιπλέον χώρος και δυνατότητες για να στηριχθούν ακόμη περισσότερο οι πολίτες, πέρα από τα ήδη υφιστάμενα μέτρα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της Ευρώπης. Παράλληλα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι σε κάθε βήμα και σε κάθε δυσκολία που θα προκύπτει, οι πολίτες θα έχουν την κυβέρνηση δίπλα τους.

Ρυθμίσεις οφειλών και ιδιωτικό χρέος

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις οφειλών, ο υπουργός αναφέρθηκε στην αύξηση των δόσεων από 72 σε 120 για οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει εργαλεία στους ανθρώπους που συσσώρευσαν χρέη στα χρόνια της κρίσης και τώρα προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το κράτος πρέπει να δίνει το χέρι και όχι να «κουνάει το δάχτυλο» σε αυτόν τον κόσμο, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για να επιτευχθεί η ρύθμιση.

Ο υπουργός επισήμανε ότι έχουν ήδη γίνει μια σειρά από ενέργειες για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αυτές περιλαμβάνουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος εξετάζει την περιουσία του οφειλέτη και παρέχει στήριξη ανάλογα, τη μείωση του κατωφλίου υπαγωγής στις 5.000 ευρώ, καθώς και την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Ο κ. Πιερρακάκης προσέθεσε ότι διαρκώς γίνονται ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι σήμερα είναι η τελευταία ημερομηνία για το ελβετικό φράγκο.

Η φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης περιέγραψε την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ως κάτι περισσότερο από ένα απλό «μη». Τη χαρακτήρισε ως μια πολιτική που δίνει εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, συνδέεται με τη χρηστή μακροοικονομική και δημοσιονομική διαχείριση, με στόχο να μην ξαναπάθει η χώρα όσα είχε περάσει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είτε πρόκειται για την πολιτική μείωσης του δημόσιου χρέους, είτε για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, είτε για τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση, είτε για τα μέτρα της ΔΕΘ, όλα αυτά εντάσσονται σε μία ενιαία λογική. Η λογική αυτή έχει να κάνει με την επιστροφή του μερίσματος της ανάπτυξης στους πολίτες, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Ο κ. Πιερρακάκης αναγνώρισε ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα και ότι ο κόσμος επιθυμεί πάντα κάτι παραπάνω, αλλά ο στόχος παραμένει η συνεχής στήριξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit