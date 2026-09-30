Νέα μέτρα για την ελάφρυνση των πολιτών: Αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και οι δόσεις για παλαιά χρέη

Νέα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανακοινώθηκαν. Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί αρχικά από τον πρωθυπουργό στο υπουργικό συμβούλιο, περιλαμβάνουν αυξημένη κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και διεύρυνση των δόσεων για την εξόφληση παλαιών οφειλών.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στην αποσυμπίεση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Αυξημένη κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

Η κρατική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Η αύξηση αυτή ισχύει για το διάστημα από 1 έως 15 Οκτωβρίου 2026, ενώ προηγουμένως η επιδότηση ανερχόταν στα 10 λεπτά.

Συγκεκριμένα, η κρατική επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται σε 15 λεπτά, εκ των οποίων τα 12 λεπτά είναι πλέον ΦΠΑ. Η προηγούμενη επιδότηση ήταν 10 λεπτά, με τα 8 λεπτά να αντιστοιχούν πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ελήφθη, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λόγω της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης πίεσης στις τιμές των καυσίμων, ιδίως του πετρελαίου κίνησης, το οποίο επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα.

Συνολική ελάφρυνση και διάρκεια των μέτρων

Η κρατική επιδότηση συμπληρώνεται και από την έκπτωση που προσφέρουν τα διυλιστήρια. Αυτή η έκπτωση ανέρχεται σε 10 λεπτά (8 λεπτά πλέον ΦΠΑ) για την αμόλυβδη βενζίνη και σε 5 λεπτά (4 λεπτά πλέον ΦΠΑ) για το πετρέλαιο κίνησης.

Συνεπώς, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να ανέλθει σε 20 λεπτά. Αντίστοιχα, για τη βενζίνη, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά.

Η επιδότηση του ντίζελ θα ισχύσει για ένα δεκαπενθήμερο. Η κυβέρνηση συνδέει τις επόμενες αποφάσεις με την πορεία των διεθνών τιμών και την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου.

Διεύρυνση των δόσεων για παλαιές οφειλές

Παράλληλα με τα μέτρα για τα καύσιμα, διευρύνεται ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση παλαιών οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται από 72 σε 120.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή για αυτές τις ρυθμίσεις ορίζεται στα 30 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2024, έναντι έως 31/12/20 που ίσχυε προηγουμένως.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε αυτή τη διεύρυνση, για τον λόγο ότι η ενεργειακή κρίση των τελευταίων εβδομάδων επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος των παρεμβάσεων και δημοσιονομικό κόστος

Οι δύο αυτές παρεμβάσεις εντάσσονται στο νέο πακέτο μέτρων που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεών της στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Το δημοσιονομικό κόστος για την επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή αφορά άμεσα τους καταναλωτές, αλλά και τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους αγρότες, για τους οποίους το πετρέλαιο αποτελεί βασικό λειτουργικό κόστος.

Επόμενες ανακοινώσεις

Η επιλογή της δεκαπενθήμερης διάρκειας της επιδότησης συνδέεται με τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, αναμένονται νέες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Αυτές οι ανακοινώσεις θα αφορούν τόσο τα καύσιμα κίνησης όσο και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Με πληροφορίες από: News.gr