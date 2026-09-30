Αγρότης στο Κάνσας συνδυάζει εκτροφή βοοειδών με αιολική ενέργεια

Σε ένα εκτεταμένο ράντσο που καλύπτει 28.000 στρέμματα γης στην πολιτεία του Κάνσας, ο Pete Ferrell έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα μοναδικό μοντέλο αγροτικής οικονομίας. Εκεί, εκτρέφει βοοειδή, τα οποία βόσκουν ανάμεσα σε 50 ανεμογεννήτριες που έχουν εγκατασταθεί στην ιδιοκτησία του. Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας έχει αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρα, καθώς ο άνεμος του αποφέρει πλέον περίπου το μισό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος.

Η διπλή δραστηριότητα στο ράντσο του Κάνσας

Ο Pete Ferrell διαχειρίζεται ένα τεράστιο ράντσο στις πεδιάδες του Κάνσας, το οποίο εκτείνεται σε περίπου 7.000 στρέμματα, δηλαδή 2.833 εκτάρια ή περισσότερα από 28.000 στρέμματα. Σε αυτή την οικογενειακή έκταση, ο Ferrell έχει επιτυχώς συνδυάσει δύο δραστηριότητες που αρχικά μπορεί να φαίνονται ασύνδετες: την παραδοσιακή εκτροφή βοοειδών και την παραγωγή αιολικής ενέργειας.

Το ράντσο φιλοξενεί 50 μεγάλες ανεμογεννήτριες, ενώ ταυτόχρονα τα βοοειδή συνεχίζουν να βόσκουν ελεύθερα στην έκταση, όπως συνέβαινε για γενιές. Αυτός ο συνδυασμός έχει μετατρέψει τον άνεμο σε μια σημαντική δεύτερη πηγή εισοδήματος για την οικογένεια Ferrell, με τα δικαιώματα από τις ανεμογεννήτριες να αντιστοιχούν σε περίπου το μισό του ετήσιου εισοδήματός του.

Το αιολικό πάρκο Elk River Wind Project

Οι 50 ανεμογεννήτριες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Pete Ferrell αποτελούν το μισό του ευρύτερου Elk River Wind Project. Πρόκειται για ένα αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 150 μεγαβάτ, το οποίο διαθέτει συνολικά 100 ανεμογεννήτριες. Οι υπόλοιπες 50 ανεμογεννήτριες του έργου είναι εγκατεστημένες σε γειτονικές εκτάσεις.

Το Elk River Wind Project τέθηκε σε λειτουργία το 2005 και η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από αυτό διοχετεύεται απευθείας στο περιφερειακό δίκτυο. Στο ράντσο του Ferrell, η παρουσία των ανεμογεννητριών δεν οδήγησε στην απομάκρυνση των αγελάδων, οι οποίες συνεχίζουν να βόσκουν στην έκταση γύρω από τις εγκαταστάσεις. Η έκταση που έπαψε να είναι διαθέσιμη για βόσκηση υπολογίστηκε σε περίπου 50 στρέμματα, δηλαδή περίπου 20 εκτάρια ή 200 στρέμματα. Αυτή η επιφάνεια περιλαμβάνει τις βάσεις των ανεμογεννητριών, τους δρόμους πρόσβασης και τις υπόλοιπες απαραίτητες εγκαταστάσεις. Σε σχέση με τα περίπου 28.330 στρέμματα της συνολικής έκτασης του ράντσου, το τμήμα αυτό αποτελεί ένα μικρό μόνο μέρος.

Από την αρχική άρνηση στην αποδοχή

Η απόφαση του Pete Ferrell να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες στο ράντσο του δεν ήταν εξαρχής θετική. Όταν μια εταιρεία τον προσέγγισε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1990 με την πρόταση να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες στη γη του, αρχικά αρνήθηκε. Ο βασικός του προβληματισμός ήταν ότι οι μεγάλες αυτές κατασκευές θα αλλοίωναν το φυσικό τοπίο της περιοχής και θα δημιουργούσαν προβλήματα στην κτηνοτροφική του δραστηριότητα.

Η στάση του άρχισε να αλλάζει μετά από ένα ταξίδι στην Καλιφόρνια. Εκεί, επισκέφθηκε την περιοχή του Altamont Pass, όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά άλλους κτηνοτρόφους οι οποίοι συνέχιζαν να διαχειρίζονται τα ράντσα τους, παρόλο που είχαν ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες στις εκτάσεις τους. Αυτή η εμπειρία τον έκανε να επανεξετάσει την ιδέα και να δει τις δυνατότητες που προσέφερε η αιολική ενέργεια.

Η συνεργασία και η ιστορική σχέση με τον άνεμο

Μετά την αλλαγή της στάσης του, ακολούθησαν προτάσεις από έξι διαφορετικές ενδιαφερόμενες εταιρείες. Τελικά, ο Pete Ferrell επέλεξε να συνεργαστεί με την Greenlight Energy Resources, η οποία προχώρησε στην ανάπτυξη και υλοποίηση του Elk River Wind Project στο ράντσο του.

Η σχέση της οικογένειας Ferrell με την αιολική ενέργεια, ωστόσο, είναι πολύ παλαιότερη από τις σημερινές τεράστιες ανεμογεννήτριες. Το 1923, ο προπάππους του Pete Ferrell είχε εγκαταστήσει στο ράντσο μια μικρή ανεμογεννήτρια Jacobs Windjammer. Αυτή η εγκατάσταση, συνδεδεμένη με μια μπαταρία Delco, παρείχε ηλεκτρική ενέργεια στο σπίτι της οικογένειας σε μια εποχή που το ηλεκτρικό δίκτυο δεν είχε ακόμη επεκταθεί στην περιοχή τους, δείχνοντας μια μακρά παράδοση στην αξιοποίηση της δύναμης του ανέμου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta