Αλλαγές στο ιδιωτικό χρέος: Νέο πλαίσιο για οφειλέτες και servicers με 16 παρεμβάσεις

Με 16 νέες παρεμβάσεις, το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, γνωστών ως servicers, αλλάζει σημαντικά. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οκτώ από αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των servicers.

Σαφείς προθεσμίες και συνέπειες για τους οφειλέτες

Για πρώτη φορά, θεσπίζονται σαφείς προθεσμίες, συγκεκριμένα όρια και άμεσες συνέπειες σε περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων των οφειλετών. Στις διμερείς ρυθμίσεις, ο πιστωτής έχει την υποχρέωση να απαντήσει εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη.

Η συνολική διαδικασία ρύθμισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες. Επιπλέον, η προκαταβολή που απαιτείται από τον οφειλέτη δεν μπορεί πλέον να ξεπερνά το 15% της οφειλής, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου μπορούσε να φτάσει έως και το 50%.

Ενισχυμένη προστασία για τους συνεπούς οφειλέτες

Η νέα ρύθμιση ενισχύει σημαντικά την προστασία των οφειλετών που τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Όσο ένας οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση, δεν μπορούν να ληφθούν εις βάρος του μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της διάταξης, η πράξη θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Ο οφειλέτης πιστώνεται με πέντε μηνιαίες δόσεις, ενώ η ρύθμιση παρατείνεται κατά πέντε μήνες χωρίς καμία επιβάρυνση. Για τους παραβάτες, προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 50.000 έως 500.000 ευρώ.

Δικαιώματα οφειλετών πριν τον πλειστηριασμό και όρια οφειλών

Τρεις μήνες πριν από την πραγματοποίηση ενός πλειστηριασμού, ο πιστωτής υποχρεούται να υποβάλλει στον οφειλέτη μια κατάλληλη, βιώσιμη και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Ο οφειλέτης αποκτά επίσης το δικαίωμα να έχει πλήρη εικόνα του χρέους του.

Εάν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός 45 ημερών από την αίτηση του οφειλέτη, αναστέλλεται η τοκοφορία του χρέους. Παράλληλα, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες και servicers, ξεκαθαρίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα ανώτατα όρια οφειλών που καθορίστηκαν από τους νόμους του 2000 και του 2004, θέτοντας έτσι ένα ανώτατο όριο στη διόγκωση της οφειλής, χωρίς τους περιορισμούς που ίσχυαν μέχρι πρότινος.

Αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας για τους servicers

Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι servicers, εντάσσονται σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο διαφάνειας, ελέγχου και λογοδοσίας. Υποχρεώνονται σε μεγαλύτερη δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία και τα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλλουν ετήσια σχέδια στρατηγικής στην Τράπεζα της Ελλάδος. Θεσπίζονται ανεξάρτητοι έλεγχοι για τιτλοποιήσεις που συνδέονται με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ οι κυρώσεις που τους επιβάλλονται ενισχύονται και δημοσιοποιούνται, ενισχύοντας την εποπτεία.

Νέα τυποποιημένη διαδικασία διμερούς ρύθμισης

Θεσπίζεται μια νέα, αυτοτελής και τυποποιημένη διαδικασία διμερούς ρύθμισης, η οποία αντικαθιστά τον προηγούμενο Κώδικα Δεοντολογίας. Αυτή η νέα διαδικασία αποκτά για πρώτη φορά συγκεκριμένα στάδια και δεσμευτικές προθεσμίες, προσφέροντας μεγαλύτερη σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Ο οφειλέτης υποβάλλει την αίτηση και τον πλήρη φάκελό του, και ο δανειστής υποχρεώνεται εντός τριών μηνών είτε να καταθέσει μια βιώσιμη πρόταση ρύθμισης είτε να εξηγήσει εγγράφως και τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψής της. Ο οφειλέτης έχει στη συνέχεια έναν μήνα για να απαντήσει στην πρόταση ή την απόρριψη, με την όλη διαδικασία να πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε έξι μήνες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos