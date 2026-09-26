Ερωτήματα για την αδειοδότηση της Elabet εν μέσω ερευνών για τη μητρική Soft2bet

Έντονα ερωτήματα εξακολουθούν να προκαλούνται αναφορικά με τη στάση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) να διατηρεί την εταιρεία διαδικτυακού στοιχήματος Elabet στο μητρώο των αδειοδοτημένων παρόχων στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή προκαλεί αλγεινή απορία, καθώς η Elabet αποτελεί θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Soft2bet. Ο όμιλος αυτός βρίσκεται στο επίκεντρο πανευρωπαϊκής δημοσιογραφικής έρευνας για τη λειτουργία δικτύου εικονικών εταιρειών και τη διασύνδεσή του με δεκάδες μη αδειοδοτημένα διαδικτυακά καζίνο.

Η στάση της ΕΕΕΠ και τα ερωτήματα

Η διατήρηση της Elabet στο μητρώο των αδειοδοτημένων παρόχων από την ΕΕΕΠ, παρά τη σύνδεσή της με τη Soft2bet, εγείρει σοβαρά ζητήματα. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η πλειοψηφία των μη αδειοδοτημένων καζίνο που συνδέονται με τη Soft2bet ήταν προσβάσιμα στους Έλληνες παίκτες, παρότι περιλαμβάνονταν στη μαύρη λίστα της ΕΕΕΠ. Παραμένει άγνωστο πώς η Elabet εξακολουθεί να κατέχει νόμιμη άδεια από την ΕΕΕΠ, τη στιγμή που σχετίζεται με παρόχους που λειτουργούν χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση.

Το δίκτυο της Soft2bet και τα παράνομα κέρδη

Η πανευρωπαϊκή δημοσιογραφική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την κοινοπραξία Investigate Europe και τους Reporters United, αποκαλύπτει ότι η Soft2bet έχει στήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών εταιρειών. Μέσω αυτού του δικτύου, ο όμιλος διασυνδέεται με πολλές δεκάδες διαδικτυακά καζίνο που δεν έχουν λάβει την απαιτούμενη αδειοδότηση για τη λειτουργία τους.

Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από καταστάσεις πληρωμών που κοινοποιήθηκαν στο Investigate Europe, η Soft2bet και οι συνεργάτες της φέρονται να έχουν λάβει 600 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά προήλθαν από οντότητες που διαχειρίζονται υπεράκτια καζίνο, τα οποία οι ρυθμιστικές αρχές έχουν συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα για παράνομο τζόγο. Τα κέρδη από αυτά τα καζίνο μεταφέρονταν προς τη Soft2bet μέσω ενός δικτύου εικονικών εταιρειών και διαμεσολαβητών πληρωμών.

Η πανευρωπαϊκή έρευνα και οι διασυνδέσεις

Ειδικός στο ξέπλυμα χρήματος, ο οποίος μίλησε στο Investigate Europe, έκανε λόγο για «σύζευξη νόμιμης και παράνομης δραστηριότητας», υπογραμμίζοντας ότι ο διαχωρισμός ανάμεσα στις εταιρείες «μοιάζει διακοσμητικός». Το ρεπορτάζ επικαλείται εσωτερικές συνομιλίες και αρχεία, σύμφωνα με τα οποία ο όμιλος και οι συνεργάτες του διαχειρίζονται πλέον 145 ιστοτόπους που έχουν καταχωριστεί στη μαύρη λίστα σε τουλάχιστον μια ευρωπαϊκή χώρα.

Η διαχείριση αυτών των ιστοτόπων πραγματοποιείται μέσω γραφείων που βρίσκονται στην Κύπρο και τη Μάλτα. Η έρευνα αυτή, στην οποία συμμετείχαν από κοινού οι Reporters United μαζί με ακόμη 15 ευρωπαϊκά μέσα, φέρνει στο φως τη δομή και τις πρακτικές του ομίλου Soft2bet.

Η έκταση των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων

Οι 145 μη αδειοδοτημένα καζίνο που εντοπίστηκαν αντιστοιχούν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Reporters United, σε περίπου 6.000 ιστοσελίδες. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως αναφέρεται, κάθε φορά που οι αρχές μιας χώρας απαγορεύουν μια ιστοσελίδα, το ίδιο καζίνο επανεμφανίζεται σε μια άλλη διεύθυνση. Από αυτά τα 145 μη αδειοδοτημένα καζίνο, τα 133 είναι διαθέσιμα στο ελληνικό κοινό.

Πολλά από αυτά τα καζίνο προσφέρουν μάλιστα περιεχόμενο στην ελληνική γλώσσα, καθιστώντας τα εύκολα προσβάσιμα και ελκυστικά για τους Έλληνες παίκτες, παρά την απουσία νόμιμης αδειοδότησης και την ένταξή τους στη μαύρη λίστα της ΕΕΕΠ.

Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σοβαρότητα, εφόσον ληφθεί υπόψη η επιχειρηματική δραστηριότητα της Elabet στην Ελλάδα. Η εταιρεία, μαζί με την FoxΒet, φέρονται να έχουν έρθει σε συμφωνία για την εξαγορά του 50% της αθλητικής ενημερωτικής ιστοσελίδας Gazzetta.gr. Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει περαιτέρω την παρουσία και τις επενδυτικές κινήσεις της Elabet στην ελληνική αγορά, εν μέσω των ερωτημάτων που εγείρονται για τη μητρική της εταιρεία, Soft2bet.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis