Η ΑΑΔΕ στέλνει ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2021

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έχει ξεκινήσει την αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου, δίνοντας προθεσμία στους παραλήπτες να προβούν σε ενέργειες. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες έχουν περιθώριο έως την 30η Οκτωβρίου να διορθώσουν την κατάσταση των οχημάτων τους μέσω μιας ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα myCar, προκειμένου να αποφύγουν τη βεβαίωση οφειλών και την επιβολή προστίμων.

Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια από την ΑΑΔΕ

Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που, για διάφορους λόγους, άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου.

Η ολοκλήρωση της αποστολής αναμένεται έως το τέλος του τρέχοντος μηνός, δηλαδή μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Οι παραλήπτες των μηνυμάτων αυτών καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες έως την 30η Οκτωβρίου, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για τις οφειλές τους και τα αντίστοιχα πρόστιμα.

Η νέα εφαρμογή στο myCar και η προθεσμία

Από την 1η Οκτωβρίου, θα τεθεί σε λειτουργία μια ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myCar. Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους στο Taxisnet, να ελέγχουν ποια οχήματα εμφανίζονται να χρωστούν τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2021.

Στη συνέχεια, θα μπορούν να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα οχήματά τους κατά το συγκεκριμένο έτος. Αυτή η ενέργεια αποτελεί την τελευταία πράξη στην οποία καλούνται να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες από το 2021, πριν η οφειλή περάσει οριστικά στα βιβλία της Εφορίας.

Διαδικασία διόρθωσης και δικαιολογητικά

Όσοι ιδιοκτήτες λάβουν το σχετικό μήνυμα και θεωρούν ότι δεν έχουν οφειλή για τα τέλη κυκλοφορίας του 2021, θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή και να δηλώσουν την ακριβή κατάσταση του οχήματός τους. Παράλληλα με τη δήλωση, απαιτείται η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή.

Οι περιπτώσεις που μπορούν να δηλωθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την κλοπή του οχήματος, τη διαγραφή του, την ακινησία, την απαλλαγή από τα τέλη ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση η οποία αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής. Τα στοιχεία που θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας myCar θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, με σκοπό τη διόρθωση της εικόνας του οχήματος στο πληροφοριακό σύστημα.

Ειδικές περιπτώσεις οχημάτων

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία, καθώς αυτά καλύπτονται από τις σχετικές απαλλαγές που προβλέπονται. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οχήματα αποβιωσάντων, για τα οποία ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

Η εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παρέχει αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις για διάφορες ειδικές περιπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων.

Αναλυτικά παραδείγματα από την εγκύκλιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, για όχημα που εμφανίζεται να οφείλει τέλη για το 2021, αλλά ήταν κλεμμένο, δηλώνεται η κατάσταση μέσω myCar έως τις 30 Οκτωβρίου και υποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό. Εφόσον αποδειχθεί η κατάσταση, δεν θα εκδοθεί ειδοποιητήριο. Αν η υποβολή γίνει μετά την 1η Νοεμβρίου, τα τέλη βεβαιώνονται αλλά εκ των υστέρων διαγράφονται.

Στην περίπτωση οχήματος που βρισκόταν σε ακινησία, δηλώνεται η ακινησία και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά. Η εικόνα του οχήματος θα διορθωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) και η βεβαίωση θα διαγραφεί. Τέλος, για όχημα που είχε διαγραφεί, υποβάλλεται δήλωση και το αντίστοιχο δικαιολογητικό, και στη συνέχεια η υπόθεση εξετάζεται.

Με πληροφορίες από: Enikos