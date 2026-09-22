Νέα επιλογή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας

Μια νέα επιλογή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας έχει τεθεί σε ισχύ στον εξωδικαστικό μηχανισμό, προσφέροντας στους οφειλέτες τη δυνατότητα να διαχωρίσουν το σπίτι στο οποίο διαμένουν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Αυτή η αλλαγή επιτρέπει την αναζήτηση ευνοϊκότερης ρύθμισης των χρεών τους, με τη μηνιαία δόση να διαμορφώνεται με βάση την αξία της κύριας κατοικίας και την οικονομική τους δυνατότητα.

Ευνοϊκότερη ρύθμιση με διαχωρισμό ακινήτων

Η βασική καινοτομία του νέου πλαισίου είναι ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί πλέον να υπολογίζει τη ρύθμιση των οφειλών λαμβάνοντας υπόψη την αξία της κύριας κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Αυτό γίνεται χωρίς τα υπόλοιπα ακίνητα να επηρεάζουν δυσμενώς τη μηνιαία δόση, καθώς αυτά οδηγούνται σε ρευστοποίηση.

Πριν από την ενεργοποίηση αυτής της νέας διαδικασίας, ο υπολογισμός της πρότασης ρύθμισης λάμβανε υπόψη το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Αυτή η προσέγγιση μπορούσε να περιορίσει το ύψος του «κουρέματος» των οφειλών και να οδηγήσει σε υψηλότερη μηνιαία δόση, ακόμα και σε περιπτώσεις που τα δευτερεύοντα ακίνητα δεν απέφεραν εισόδημα ή δεν ήταν εύκολο να πωληθούν.

Η διαδικασία της ρευστοποίησης

Με τη νέα διαδικασία, ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να δηλώσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας την επιθυμία του να προστατεύσει την κύρια κατοικία του. Η αξία της κατοικίας αυτής διαχωρίζεται από εκείνη των υπόλοιπων ακινήτων, και η οφειλή που θα συνεχίσει να εξυπηρετείται διαμορφώνεται με βάση το σπίτι που ο οφειλέτης επιθυμεί να διατηρήσει.

Ως αντάλλαγμα για αυτή την ευνοϊκότερη ρύθμιση, η ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Η εκποίηση των ακινήτων αυτών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πλειστηριασμού, και τα ποσά που συγκεντρώνονται από την πώληση κατευθύνονται στην ικανοποίηση των πιστωτών.

Ο ρόλος των πιστωτών και οι αντιπροτάσεις

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο οφειλέτης δεν αποφασίζει μονομερώς ποια ακίνητα θα πωλήσει και ποια θα διατηρήσει. Οι συμμετέχοντες πιστωτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιπρόταση, η οποία μπορεί να προβλέπει την εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων, εκτός της κύριας κατοικίας, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την κάλυψη των απαιτήσεών τους.

Αυτό το νέο πλαίσιο δεν επαναφέρει μια γενική και άνευ όρων προστασία της κατοικίας. Για να εξασφαλίσει χαμηλότερη δόση και μεγαλύτερη διαγραφή οφειλής, ο οφειλέτης θα πρέπει να συναινέσει στην πώληση των άλλων ακινήτων που περιλαμβάνονται στην πρόταση των πιστωτών.

Προστασία ευάλωτων οφειλετών και δικαίωμα απόρριψης

Στην περίπτωση των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, οι πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, ο οφειλέτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει αυτή την πρόταση.

Εάν ο οφειλέτης δεν συναινέσει στη ρευστοποίηση των άλλων ακινήτων, θα λάβει την κανονική πρόταση του εξωδικαστικού μηχανισμού. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επωφεληθεί από την ειδική προστασία και τους ευνοϊκότερους όρους που προσφέρει η νέα αυτή επιλογή για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Παράδειγμα από το υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει ένα παράδειγμα για την καλύτερη κατανόηση του νέου πλαισίου. Αναφέρεται σε έναν οφειλέτη με συνολικό χρέος ύψους 300.000 ευρώ, ο οποίος διαθέτει μια κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από: Newsit