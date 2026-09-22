Ανάκαμψη στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου με την αγορά σε αναμονή

Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο επέστρεψαν σε ανοδική τροχιά, μετά από πτώση που διήρκεσε τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις. Η ανάκαμψη αυτή σημειώνεται εν μέσω της άμβλυνσης των ανησυχιών για τον εφοδιασμό στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνονται, επηρεάζοντας θετικά την αγορά.

Οι κινήσεις στις τιμές του αργού πετρελαίου

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent ενισχύθηκε πάνω από τα 101 δολάρια ανά βαρέλι κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου 2026. Η άνοδος αυτή ακολουθεί μια υποχώρηση κάτω από τα 100 δολάρια την προηγούμενη ημέρα, στον απόηχο των προσδοκιών για κάποιας μορφής συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αντίστοιχα, το αμερικανικού τύπου αργό WTI κατέγραψε άνοδο, ξεπερνώντας τα 93 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος του WTI ήταν περιορισμένη, καθώς δεν ξεπέρασε το 1%, ποσοστό παρόμοιο με την ενίσχυση του Brent.

Διπλωματικές επαφές στη Νέα Υόρκη

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αργότερα την Τρίτη. Στο περιθώριο της συνόδου, υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι επενδυτές τελούν σε αναμονή εξελίξεων σχετικά με αυτές τις πιθανές συνομιλίες εντός της εβδομάδας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να έχει συνομιλίες με επικεφαλής άλλων χωρών του Κόλπου. Προγραμματισμένες είναι επίσης συναντήσεις με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ εντός της ίδιας εβδομάδας, γεγονός που προσθέτει στην ένταση των διπλωματικών διεργασιών.

Πρόταση για ταμείο ανοικοδόμησης

Παράλληλα με τις διπλωματικές προσπάθειες, η κυβέρνηση Τραμπ προέβη σε μια πρόταση για τη δημιουργία ενός ταμείου. Το ταμείο αυτό θα έχει ύψος 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα στοχεύει στη στήριξη της ανοικοδόμησης υποδομών στη Μέση Ανατολή. Οι υποδομές αυτές έχουν υποστεί ζημιές λόγω του πολέμου στην περιοχή.

Διακίνηση πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία

Στο μεταξύ, στοιχεία δείχνουν ότι η Σαουδική Αραβία διακίνησε αργό πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ο ρυθμός διακίνησης ανήλθε στα 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ημερών. Αυτή η διακίνηση αποτελεί ένα σημαντικό μέγεθος για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν επίσης την παρουσία υπερδεξαμενόπλοιων συνολικής χωρητικότητας 14 εκατομμυρίων βαρελιών στους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής της Σαουδικής Αραβίας στον Κόλπο. Η συγκέντρωση αυτή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης δεξαμενόπλοιων που έχει καταγραφεί τουλάχιστον από τον Ιούνιο.

Ανοδική πορεία για το φυσικό αέριο

Ανοδικά κινείται και η αγορά του φυσικού αερίου. Οι τιμές των ευρωπαϊκών συμβολαίων ενισχύθηκαν, φτάνοντας προς και πάνω από τα 74 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αυτή η άνοδος έρχεται μετά από μια υποχώρηση σχεδόν 8% στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία είχε οδηγήσει τις τιμές στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Οι προσδοκίες που καλλιεργούνται από τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή λειτούργησαν θετικά για την αποκλιμάκωση των τιμών. Επιπλέον, θετικά στοιχεία που δείχνουν βελτίωση της ροής των πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου συνέβαλαν επίσης στην ανοδική πορεία.

Με πληροφορίες από: Newsit