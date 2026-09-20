Διαφορές τιμών σε σούπερ μάρκετ τουριστικού νησιού: Καταγγελία και αστυνομική παρέμβαση

Ένα περιστατικό με διαφορετικές τιμές σε ράφι και ταμείο σε σούπερ μάρκετ τουριστικού νησιού της Δωδεκανήσου οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας. Το συμβάν, που έλαβε χώρα στις 17 Αυγούστου, ανέδειξε ένα πρόβλημα το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, αποτελεί συχνό φαινόμενο σε καταστήματα του κλάδου.

Απόκλιση τιμών και αστυνομική επέμβαση

Στις 17 Αυγούστου, μια καταναλώτρια, η Μ., κάλεσε την Αστυνομία σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο αποτελεί franchise μεγάλης αλυσίδας και βρίσκεται στο λιμάνι ενός τουριστικού νησιού της Δωδεκανήσου. Το κατάστημα ήταν γεμάτο με πελάτες, μεταξύ των οποίων ντόπιοι, Έλληνες και ξένοι τουρίστες, και επικρατούσε πανικός.

Η Μ. διαπίστωσε ότι η τιμή ενός προϊόντος στο ράφι διέφερε από την τιμή που της ζητήθηκε στο ταμείο. Συγκεκριμένα, για μια προσφορά 9+3 μπύρες δώρο, η τιμή στο ράφι ήταν 6,91 ευρώ, δηλαδή 0,57 λεπτά η μπύρα. Ωστόσο, στο ταμείο της ζητήθηκαν 9 ευρώ.

Ελλείψεις τιμολόγησης και συχνές καταγγελίες

Μετά το τηλεφώνημα της Μ., τέσσερις αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κατέγραψαν και φωτογράφισαν την παράβαση, βρίσκοντας το ταμπελάκι με την τιμή στο ράφι. Διαπίστωσαν επίσης ότι στα περισσότερα προϊόντα του καταστήματος δεν υπήρχαν τιμές.

Οι αστυνομικοί προέβησαν σε συστάσεις προς τον υπεύθυνο του καταστήματος, τόσο για την αναντιστοιχία τιμής μεταξύ ραφιού και ταμείου, όσο και για τη γενικότερη απουσία τιμολόγησης των προϊόντων. Ενημέρωσαν τη Μ. ότι αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα παράπονα που καταγράφουν, ενώ οι καταγγελίες για το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ είναι συχνές.

Υψηλότερες τιμές σε βασικά προϊόντα

Η Μ. είχε παρατηρήσει τις προηγούμενες δύο ημέρες ότι στα τοπικά «ανώνυμα» μίνι μάρκετ, οι μπύρες σε συσκευασίες των 4 ή 6 τεμαχίων πωλούνταν με το κομμάτι. Επιπλέον, είναι ενδεικτικό ότι στα περισσότερα σούπερ μάρκετ του νησιού, η εξάδα των εμφιαλωμένων νερών ξεκινούσε από 2,90 ευρώ και έφτανε μέχρι τα 3,35 ευρώ, τη στιγμή που στην Αθήνα η μέση τιμή του ίδιου προϊόντος είναι 1,50 ευρώ.

Αδιαφορία από το προσωπικό

Ο ταμίας παρέπεμψε τη Μ. στον υπεύθυνο του καταστήματος. Ο υπεύθυνος, ο οποίος δεν μιλούσε καλά ελληνικά, απάντησε ότι δεν ήταν ο ίδιος υπεύθυνος, αλλά κάποιος που έλειπε από το κατάστημα εκείνη την ώρα. Κανένας άλλος υπάλληλος δεν έδειξε ενδιαφέρον να εξυπηρετήσει την καταναλώτρια εκείνη τη στιγμή, με την κατάσταση να δείχνει αδιαφορία από την πλευρά του προσωπικού.

Με πληροφορίες από: in.gr