Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 3,5% το 2026

Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιοποίησε το τελευταίο της Δελτίο για τον Πληθωρισμό, προβλέποντας σημαντική αύξηση του εναρμονισμένου πληθωρισμού (HICP) για το έτος 2026. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 3,5% εκείνη τη χρονιά, παρουσιάζοντας άνοδο από το 2,9% που αναμένεται για το 2025. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και στην επιμονή του πληθωρισμού στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα

Σύμφωνα με το Δελτίο για τον Πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός (HICP) προβλέπεται να αυξηθεί στο 3,5% το 2026. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στην πίεση που ασκείται από τις υψηλότερες τιμές της ενέργειας, καθώς και στην συνεχιζόμενη επιμονή των πληθωριστικών τάσεων στον τομέα των υπηρεσιών.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση για το 2026, οι πληθωριστικές πιέσεις προβλέπεται να υποχωρήσουν στα επόμενα χρόνια. Αυτό αναμένεται να συμβεί χάρη στην αποκλιμάκωση των τιμών των ενεργειακών εμπορευμάτων. Ειδικότερα, για το 2027, ο πληθωρισμός προβλέπεται να υποχωρήσει στο 2,7%, ενώ για το 2028 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 2,2%.

Η πορεία του δείκτη τιμών καταναλωτή το 2026

Στην Ελλάδα, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) εμφάνισε ανοδική πορεία κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026. Μετά από αυτή την αρχική άνοδο, σημειώθηκε μια μείωση του δείκτη κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, τον Αύγουστο του 2026, ο ΔΤΚ ανέκαμψε, φτάνοντας το 3,7%. Ως αποτέλεσμα αυτής της πορείας, ο μέσος όρος του δείκτη για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 διαμορφώθηκε στο 3,6%. Η αύξηση του πληθωρισμού τον Αύγουστο συνδέεται με την ανοδική κίνηση των ρυθμών πληθωρισμού και των πέντε βασικών συνιστωσών του δείκτη, με ιδιαίτερη έμφαση στον πληθωρισμό των υπηρεσιών και της ενέργειας.

Ενίσχυση του δομικού πληθωρισμού και των υπηρεσιών

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, ενισχύθηκε επίσης σημαντικά τον Αύγουστο του 2026. Η ενίσχυση αυτή συμβαδίζει με την αντίστοιχη αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών. Η άνοδος στον τομέα των υπηρεσιών οφείλεται σε μια αξιοσημείωτη αύξηση του πληθωρισμού στις υπηρεσίες καταλύματος.

Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε συγκεκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας, πέραν των άμεσων επιπτώσεων από τις τιμές της ενέργειας.

Προβλέψεις για τη ζώνη του ευρώ και τη νομισματική πολιτική

Σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, οι τελευταίες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 3,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 (2026Q4). Η κορύφωση αυτή αποδίδεται στη μεγάλη άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Στη συνέχεια, αναμένεται μια απότομη πτώση του πληθωρισμού στο 2,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027 (2027Q2). Η πτώση αυτή αποδίδεται κυρίως στις ισχυρές καθοδικές επιδράσεις βάσης από τον τομέα της ενέργειας. Μεσοπρόθεσμα, ο γενικός δείκτης αναμένεται να σταθεροποιηθεί κοντά στο 2,0%, με τη συμβολή του πληθωρισμού της ενέργειας να προσεγγίζει το μηδέν και τις έμμεσες ή δευτερογενείς επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ να παραμείνουν περιορισμένες.

Αναμενόμενη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω εξελίξεις και τις πληθωριστικές τάσεις, οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική στην ευρωζώνη συγκλίνουν προς μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Συγκεκριμένα, αναμένεται μια αύξηση κατά 0,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εντός του 2026, η οποία θα ακολουθήσει την πρόσφατη αύξηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κίνηση αυτή της ΕΚΤ εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον έλεγχο του πληθωρισμού και τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην ευρωζώνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki