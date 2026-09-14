Μαρινάκης: Εξετάζονται νέα μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας στα καύσιμα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, καθώς η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχει φτάσει τα 108 δολάρια το βαρέλι και η απλή αμόλυβδη στην Ελλάδα κινείται κατά μέσο όρο στα 2,10 ευρώ. Ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε σε σχετικές δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιολογεί τα δεδομένα ενόψει του Οκτωβρίου.

Ακρίβεια στα καύσιμα και κυβερνητικές παρεμβάσεις

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρόσθεσε πως υπάρχει πρόβλεψη για δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για έκτακτες παρεμβάσεις, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, με ορίζοντα τον Οκτώβριο.

Δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας και αντιδράσεις

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε ότι οι θέσεις που εξέφρασε είναι προσωπικές και δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση ή σχεδιασμό. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «κοπτοραπτική», υποστηρίζοντας ότι απομονώθηκε σκόπιμα ένα μέρος των δηλώσεών του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι προβλήθηκε μόνο η μισή του θέση, καθώς είχε δηλώσει ότι «μετά από ένα διάστημα το επίδομα θα μπορούσε να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας». Κατηγόρησε την αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ ότι αποσιώπησαν τη δεύτερη αυτή φράση. Τόνισε ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εργαζομένους και χαρακτήρισε «διαστρέβλωση» την παρουσίαση της θέσης του ως πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Επανέλαβε την πάγια άποψή του υπέρ της επιδότησης της εργασίας, ενώ είχε αναφερθεί και στην ανάγκη ειδικής μέριμνας και προστασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συλλυπητήρια και ζητήματα υγείας

Με αφορμή τις αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και στους ανθρώπους του καλλιτέχνη. Σημείωσε ότι «το τι συνέβη είναι δουλειά της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζοντας την ύπαρξη αυστηρού θεσμικού πλαισίου και τη διενέργεια ελέγχων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τοποθετήσεις του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και υπενθύμισε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει προαναγγείλει ένα νέο πλαίσιο. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, τονίζοντας ότι «δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε» και ότι ειδικά σε ζητήματα υγείας το θεσμικό πλαίσιο και οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί.

Κριτική στην αντιπολίτευση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση για την κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων της, κάνοντας λόγο για «έλλειψη κοστολόγησης». Σχολιάζοντας αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι δεν περίμενε να ακούσει πως ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις. Τέλος, χαρακτήρισε «θλιβερή» τη στάση της ΕΛ.Α.Σ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr