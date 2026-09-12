Η νέα συνήθεια στο σούπερ μάρκετ που κοστίζει 770 ευρώ τον χρόνο

Τα ελληνικά νοικοκυριά αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, εντάσσοντας το έτοιμο φαγητό όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά τους. Αυτή η μεταβολή έχει οδηγήσει σε σχεδόν διπλασιασμό του μεριδίου των σούπερ μάρκετ στην αγορά έτοιμου φαγητού μέσα σε μία δεκαετία. Η νέα αυτή τάση έχει και οικονομικό αντίκτυπο, καθώς η μέση ετήσια δαπάνη για έτοιμα γεύματα φτάνει τα 770 ευρώ.

Η άνοδος του έτοιμου φαγητού στα σούπερ μάρκετ

Τα έτοιμα γεύματα αναδεικνύονται σε ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού για τα σούπερ μάρκετ, τα οποία διευρύνουν σταδιακά τον ρόλο τους. Από απλοί προμηθευτές πρώτων υλών, μετατρέπονται σε προορισμούς που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις διατροφής στους καταναλωτές. Αυτή η εξέλιξη αποτυπώνεται και στα στοιχεία της αγοράς.

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από τα σούπερ μάρκετ έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Συγκεκριμένα, από 16% το 2016, έφτασε το 29% το 2026. Πρόκειται για μια σημαντική μεταβολή που οφείλεται στις συστηματικές επενδύσεις των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στην ανάπτυξη των τμημάτων έτοιμου φαγητού, με διεύρυνση της ποικιλίας και ανανέωση των προτάσεων.

Οι λόγοι πίσω από την αυξημένη ζήτηση

Ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι η ανάγκη για ευκολία. Η σύγχρονη καθημερινότητα και οι αυξημένες απαιτήσεις ωθούν τα νοικοκυριά σε πιο πρακτικές και άμεσες λύσεις για το γεύμα τους.

Ειδικότερα, το 41% των καταναλωτών που επιλέγουν έτοιμο φαγητό δηλώνει ότι το κάνει επειδή δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να μαγειρέψει. Αυτό αναδεικνύει την πίεση χρόνου ως καθοριστικό παράγοντα στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών.

Οικονομικά στοιχεία και ετήσιες δαπάνες

Ο Απόστολος Πεταλάς, γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ), δήλωσε ότι η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι αυτή η δυναμική θα συνεχιστεί. Υπολογίζεται ότι το 2025, η αγορά του έτοιμου φαγητού στην Ελλάδα ξεπέρασε σε τζίρο το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 3%.

Παρά την άνοδο του έτοιμου φαγητού, αυτό δεν απειλεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο του σπιτικού γεύματος. Ωστόσο, αποκτά σταθερή θέση στην καθημερινότητα σημαντικού μέρους των ελληνικών νοικοκυριών. Σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών, η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για έτοιμο φαγητό ανέρχεται σε 14,79 ευρώ την εβδομάδα. Αυτό το ποσό μεταφράζεται σε περίπου 770 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η ενίσχυση του οργανωμένου λιανεμπορίου

Η αλλαγή στις προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το σημείο αγοράς είναι επίσης αξιοσημείωτη. Τα σούπερ μάρκετ έχουν σχεδόν διπλασιάσει το μερίδιό τους στην αγορά έτοιμου φαγητού σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Το 29% των καταναλωτών δηλώνει πως αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ, έναντι 16% το 2016.

Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την ενίσχυση του οργανωμένου λιανεμπορίου στον τομέα αυτό, καθώς οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη διεύρυνση των σχετικών προτάσεων. Παράλληλα, παρατηρείται μείωση στο ποσοστό των καταναλωτών που δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό, το οποίο ήταν 45% το 2016.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr