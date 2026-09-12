Η Παπαστράτος γιορτάζει 95 χρόνια βιομηχανικής διαδρομής με επετειακό ντοκιμαντέρ

Η Παπαστράτος, με μια διαδρομή 95 ετών στον βιομηχανικό χώρο, παρουσίασε ένα επετειακό ντοκιμαντέρ που φωτίζει τις διαδοχικές αλλαγές της εταιρείας μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες εργαζομένων διαφορετικών γενεών. Η πορεία της επιχείρησης ξεκίνησε από το Αγρίνιο, πέρασε από τον Πειραιά και συνεχίζεται σήμερα στον Ασπρόπυργο, αποτυπώνοντας την εξέλιξή της σχεδόν από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ, με τίτλο «95 χρόνια Παπαστράτος – Αυτή είναι η ιστορία μας», πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας της εταιρείας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τη σκηνοθετική και παραγωγική επιμέλεια του επετειακού αυτού έργου ανέλαβε ο Σωτήρης Δανέζης και η Danezis Stories. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης για την πρώτη προβολή στο ευρύ κοινό υπογραμμίζει τη σημασία της ΔΕΘ για την Παπαστράτος, η οποία συμμετέχει για ένατη συνεχή χρονιά ως Επίσημος Υποστηρικτής της έκθεσης.

Μια διαδρομή γεμάτη μετασχηματισμούς

Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία της Παπαστράτος σχεδόν από την ίδρυσή της, επιλέγοντας να αφηγηθεί τις μεγάλες αλλαγές μέσα από τους ανθρώπους που εργάστηκαν στην επιχείρηση σε διαφορετικές περιόδους. Σπάνιο αρχειακό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και ιστορίες εργαζομένων συνθέτουν την εικόνα μιας ελληνικής βιομηχανίας που χρειάστηκε επανειλημμένα να προσαρμοστεί στις αλλαγές της οικονομίας, της τεχνολογίας και της ίδιας της αγοράς.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας και στον μετασχηματισμό της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η ιστορική διαδρομή από το Αγρίνιο στον Πειραιά και, στη συνέχεια, στον Ασπρόπυργο παρουσιάζεται παράλληλα με τις οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές που γνώρισε η Ελλάδα στη διάρκεια σχεδόν ενός αιώνα.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο των αλλαγών

Στο επίκεντρο της αφήγησης βρίσκονται εργαζόμενοι διαφορετικών γενεών, οι οποίοι περιγράφουν τις περιόδους κατά τις οποίες χρειάστηκε να εκπαιδευτούν εκ νέου, να αλλάξουν τον τρόπο εργασίας τους και να προσαρμοστούν σε διαφορετικά παραγωγικά δεδομένα. Οι προσωπικές τους ιστορίες αναδεικνύουν την ανθρώπινη διάσταση των βιομηχανικών μετασχηματισμών.

Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Σωτήρης Δανέζης, στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά των αλλαγών. Όπως ανέφερε, μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις αναδεικνύεται το τι απαιτεί κάθε μεγάλη επιχειρηματική αλλαγή από το ανθρώπινο δυναμικό: προετοιμασία, προσπάθεια, προσαρμογή και συμμετοχή.

Δηλώσεις στελεχών για την παρακαταθήκη

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Παπαστράτος, Τίνα Δάβου, χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ παρακαταθήκη για την εταιρεία. Επισήμανε ότι η ιστορία της δεν αποτελεί μόνο καταγραφή επιχειρηματικών γεγονότων, αλλά συνδέεται άρρηκτα με τους ανθρώπους και τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την πορεία της επιχείρησης στο πέρασμα του χρόνου.

Η επέτειος των 95 ετών βρίσκει την εταιρεία σε μια διαφορετική παραγωγική και επιχειρηματική φάση σε σχέση με εκείνη των προηγούμενων δεκαετιών. Η ταινία επιχειρεί να καταγράψει όχι μόνο τους σταθμούς μιας μακράς εταιρικής ιστορίας, αλλά και τις διαδοχικές μεταβάσεις που χρειάστηκαν, ώστε μια επιχείρηση που ιδρύθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα να παραμένει επίκαιρη και προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki