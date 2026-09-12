Ισχυρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο κατέγραψε ισχυρή άνοδο την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε, με το Brent να ενισχύεται σημαντικά. Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 8,7%, κλείνοντας την Παρασκευή στα 104,61 δολάρια το βαρέλι. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά, τροφοδοτώντας ένα νέο ράλι στις τιμές των καυσίμων.

Η εβδομαδιαία πορεία των τιμών

Η άνοδος των τιμών μέσα στην εβδομάδα συνδέθηκε άμεσα με την κλιμάκωση της σύγκρουσης και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και πλοία. Αυτά τα γεγονότα δημιούργησαν νέους κινδύνους για τις διεθνείς ροές πετρελαίου. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το Brent έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 109,97 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

Παρά την υποχώρηση του πετρελαίου κατά 2,81% στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, η τιμή του Brent παρέμεινε σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι αναταράξεις στην περιοχή διατηρούν υψηλές τις πιέσεις στην αγορά, ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών των καυσίμων στο άμεσο μέλλον.

Γεωπολιτικές εντάσεις και κρίσιμες οδοί μεταφοράς

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις γύρω από τις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Οι επιθέσεις και οι διαταραχές στην περιοχή του Κόλπου έχουν περιορίσει τις ροές, ενώ η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει κρίσιμη για την αγορά ενέργειας, καθώς αποτελούν ζωτικό πέρασμα για σημαντικές ποσότητες αργού.

Στο πλαίσιο αυτό, η κατάληψη της στρατηγικής νήσου Περίμ από τους Χούθι, η οποία βρίσκεται στην είσοδο του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, εντείνει τους κινδύνους για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας. Το γεγονός αυτό, όπως επισημαίνεται, προσθέτει νέα επίπεδα αβεβαιότητας στην ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή.

Ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου

Την ίδια στιγμή, οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Οι ενέργειες αυτές δημιουργούν φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις εξαγωγές και τη διαθεσιμότητα του αργού, επηρεάζοντας την ισορροπία της αγοράς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί κατά 5,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα έως το 2026. Παράλληλα, η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας υποχώρησε στα 6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ένα επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών, γεγονός που επιδεινώνει τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς.

Εξάντληση των «μαξιλαριών» ασφαλείας και πληθωριστικές πιέσεις

Παράλληλα με τις γεωπολιτικές εξελίσεις, η αγορά έχει αρχίσει να απορροφά τα διαθέσιμα «μαξιλάρια» που είχαν περιορίσει μέχρι σήμερα την άνοδο των τιμών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Μάικ Γουίρθ, δήλωσε ότι οι ποσότητες αργού που απελευθερώθηκαν από στρατηγικά αποθέματα μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς και άλλες πηγές που είχαν προσφέρει προσωρινή στήριξη στην αγορά, έχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό αξιοποιηθεί. Ο κ. Γουίρθ εκτίμησε ότι οι κίνδυνοι για τις τιμές παραμένουν ανοδικοί τους επόμενους μήνες, υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη πίεση.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει πλέον και ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις, πέραν της αγοράς ενέργειας. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, περιπλέκοντας τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Στις ΗΠΑ, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 6 δολάρια, γεγονός που υπογραμμίζει το βάρος των αυξημένων τιμών στην οικονομία και τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Newsit