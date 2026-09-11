Η πορεία 45 χρόνων της ΜΕΓΑ: Επιδόσεις ρεκόρ και διεθνής παρουσία

Η ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, μία ελληνική βιομηχανία με 45 χρόνια παρουσίας, έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή της εγχώριας αγοράς και να επεκτείνει σημαντικά το αποτύπωμά της διεθνώς. Ξεκινώντας το 1980 από μία μικρή μονάδα στην Αττική, η εταιρεία κατέχει σήμερα την πρώτη θέση σε σχεδόν όλες τις κατηγορίες προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα. Οι επιδόσεις της για το 2025 περιλαμβάνουν κύκλο εργασιών 296,88 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη 18,9 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ αναγνωρίστηκε ως «Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας 2026» στον κλάδο των χαρτικών ατομικής υγιεινής.

Τα πρώτα βήματα και η ίδρυση

Η ιστορία της ΜΕΓΑ ξεκίνησε το 1980, όταν ο Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης έθεσε τα θεμέλια της εταιρείας με την παραγωγή ωτοκαθαριστικών. Η αρχική μονάδα παραγωγής βρισκόταν στην Αττική, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πορείας που θα οδηγούσε σε σημαντική ανάπτυξη. Η επίσημη σύσταση της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1980, με την έδρα της να βρίσκεται τότε στην Αθήνα.

Τα πρώτα προϊόντα που κυκλοφόρησαν στην αγορά το 1981 ήταν τα ωτοκαθαριστικά Tipers και τα χαρτομάντηλα Cloe. Η γκάμα των προϊόντων διευρύνθηκε σταδιακά τα επόμενα χρόνια, με την προσθήκη των μωρομάντηλων BabyCare το 1982 και των υγρών μαντηλιών Wet Hankies το 1983. Το 1986, η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή υδρόφιλου βαμβακιού, ενώ το 1991 προστέθηκε η σειρά σερβιετών EveryDay, η οποία έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά εμπορικά σήματα της ΜΕΓΑ στην ελληνική αγορά.

Καινοτομία και νέα προϊόντα

Μία καθοριστική στιγμή για την πορεία της ΜΕΓΑ ήταν το 1997, όταν η εταιρεία παρουσίασε μία παγκόσμια καινοτομία. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε την πρώτη σερβιέτα παγκοσμίως με υφασμάτινο κάλυμμα, αντί για το συνηθισμένο φιλμ, υπό το σήμα EveryDay Sensitive. Αυτή η καινοτομία καθιέρωσε την ιδέα της «φιλικής προστασίας προς το δέρμα» ως τον κεντρικό άξονα σχεδιασμού για ολόκληρη την γκάμα των προϊόντων της εταιρείας.

Στη συνέχεια, το 1998, η ΜΕΓΑ προχώρησε στην παραγωγή σερβιετών κατασκευασμένων από 100% βαμβάκι. Το 2000 προστέθηκαν τα αντισηπτικά μαντηλάκια, ενώ το 2004 κυκλοφόρησε η σειρά προϊόντων ακράτειας Sani. Μία ακόμη σημαντική προσθήκη στην προϊοντική της γκάμα ήταν οι βρεφικές πάνες Babylino το 2007, μία κατηγορία που εξελίχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα εξαγώγιμα προϊόντα της εταιρείας, ενισχύοντας την παρουσία της σε διεθνές επίπεδο.

Η ανάπτυξη των εξαγωγών

Η ΜΕΓΑ ξεκίνησε τις εξαγωγές ήδη από τη δεκαετία του 1990, ωστόσο η εξαγωγική της δραστηριότητα απέκτησε πραγματικά μεγάλη κλίμακα μετά το 2010. Το 2018, η εταιρεία είχε διευρύνει την παρουσία της σε περισσότερες από 30 χώρες, καλύπτοντας τέσσερις ηπείρους. Κατά την προηγούμενη εξαετία, οι εξαγωγές της είχαν πενταπλασιαστεί, γεγονός που υπογραμμίζει την δυναμική της επέκτασης.

Σήμερα, η ΜΕΓΑ εξάγει τα προϊόντα της σε πάνω από 40 χώρες παγκοσμίως, με τον τζίρο από τις εξαγωγές να έχει υπερδωδεκαπλασιαστεί την τελευταία δεκαπενταετία. Το 2025, οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 43,5% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Παράλληλα με τα δικά της εμπορικά σήματα, η ΜΕΓΑ δραστηριοποιείται και στον τομέα του contract manufacturing, παράγοντας προϊόντα για ευρωπαϊκά brands. Οι βρεφικές πάνες Babylino Sensitive συγκαταλέγονται πλέον, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, ανάμεσα στα σαράντα οκτώ πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα.

Σημαντική ανάπτυξη και επενδύσεις

Η περίοδος μεταξύ 2010 και 2017 χαρακτηρίστηκε από σημαντική ανάπτυξη για τη ΜΕΓΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επταετίας, ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε κατά 138%, ενώ το προσωπικό της ενισχύθηκε κατά 73%. Οι επενδύσεις της ΜΕΓΑ ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που συνέβαλε στην ενίσχυση των υποδομών και της παραγωγικής της δυναμικότητας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης και των επενδύσεων, ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρεία έφτασε τους 585. Η ΜΕΓΑ, με την αδιάκοπη πορεία της και την προσήλωσή της στην καινοτομία και την ποιότητα, συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα ελληνικής επιχειρηματικής επιτυχίας, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Με πληροφορίες από: Newsit