Μέτρα ΔΕΘ: Τι ισχύει για συνταξιούχους και μισθωτούς

Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έφεραν στο προσκήνιο νέα μέτρα που αφορούν συνταξιούχους και μισθωτούς. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η αύξηση του εφάπαξ ποσού για τους συνταξιούχους στα 400 ευρώ, χωρίς πλέον εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και ένα νέο επίδομα γέννησης. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και μια μικρή αύξηση στον βασικό μισθό.

Ενίσχυση συνταξιούχων: Από 250 σε 400 ευρώ

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, το οποίο είχε αρχικά καθοριστεί στα 250 ευρώ τον περσινό Νοέμβριο με εισοδηματικά κριτήρια, παρουσίασε διαδοχικές αυξήσεις. Την άνοιξη του τρέχοντος έτους, το ποσό αυτό αυξήθηκε στα 300 ευρώ, διατηρώντας τα εισοδηματικά κριτήρια, αν και αφορούσε πληρωμές του Νοεμβρίου.

Στη φετινή ΔΕΘ, το ποσό ανήλθε τελικά στα 400 ευρώ. Η νέα αυτή παροχή χαρακτηρίζεται από την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, με το μόνο όριο που παραμένει να είναι το ηλικιακό, συγκεκριμένα τα 65 έτη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγους μήνες αφότου ο πρωθυπουργός είχε διαβεβαιώσει πως «τόσα αντέχει η οικονομία», γνωρίζοντας τον Απρίλιο τα «θηριώδη πλεονάσματα κοντά στο 5% του ΑΕΠ για το 2025».

Το επίδομα γέννησης και η «προικοδότηση» των παιδιών

Ένα από τα νέα μέτρα αφορά την «προικοδότηση» των παιδιών, με στόχο να μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο του φοιτητικού τους δωματίου όταν ενηλικιωθούν, αντί της δημιουργίας φοιτητικών εστιών. Η κυβέρνηση θα καταβάλει 100 ευρώ το μήνα σε κάθε νεογέννητο, με την προϋπόθεση ότι και οι γονείς θα έχουν την ευχέρεια να προσθέτουν άλλα 100 ευρώ.

Ωστόσο, το μέτρο αυτό δέχεται κριτική. Επισημαίνεται ότι αν τα χρήματα δεν επαρκούν για βασικές ανάγκες όπως πάνες, κρέμες, φαγητό, θέρμανση ή φροντιστήρια, το κράτος «θα εγκαταλείπει αυτή την, σε απόλυτο βαθμό, φτωχή οικογένεια στην τύχη του κοινωνικού αυτοματισμού». Αντίθετα με τα μετεμφυλιακά βιβλιάρια της Φρειδερίκης, τα οποία δίνονταν σε άπορες κορασίδες, η σημερινή ενίσχυση δίνεται οριζόντια σε όλους, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με αφορολόγητες γονικές παροχές σε είδος, μετοχές και χρήμα έως 4,8 εκατ. ευρώ, όπως καθιέρωσε η σημερινή κυβέρνηση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται οι πιο αδύναμοι, δηλαδή όσοι έχουν πραγματική ανάγκη.

Η αύξηση του βασικού μισθού και οι πιέσεις

Σχετικά με τον βασικό μισθό, ανακοινώθηκε αύξηση κατά 30 ευρώ για τον Απρίλιο του 2027. Ωστόσο, η καθαρή αύξηση για τους εργαζόμενους θα είναι μόλις 20 ευρώ το μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε λιγότερα από 70 λεπτά την ημέρα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση αυτή, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών, υπόκειται και σε φορολογία 20%.

Η κυβέρνηση, διατηρώντας το προνόμιο να καθορίζει τις εργατικές αμοιβές και στον ιδιωτικό τομέα, βρίσκεται υπό πίεση. Από τη μία πλευρά, πιέζεται από τους μισθωτούς που «πνίγονται στην ακρίβεια και τα απλησίαστα ενοίκια» κάθε μήνα. Από την άλλη, δέχεται πιέσεις από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες «δεν αντέχουν να πληρώσουν ένα κάπως πιο αξιοπρεπή» μισθό.

Κριτική για τον σχεδιασμό των μέτρων

Η ανάλυση των κυβερνητικών παροχών οδηγεί σε διαπιστώσεις περί «αστόχαστης αγωνίας». Τα μέτρα χαρακτηρίζονται είτε ως «προεκλογικά πυροτεχνήματα» είτε ως «αμελέτητες ανακοινώσεις κολεγιόπαιδων». Αυτή η κριτική υπογραμμίζει την αμφισβήτηση ως προς τον στρατηγικό σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα των εξαγγελιών.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr