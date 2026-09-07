Η ΜΕΒΓΑΛ επενδύει 160 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο και ενίσχυση εξαγωγών

Ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την επέκταση της διεθνούς της παρουσίας. Η εταιρεία επενδύει 160 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέου εργοστασίου στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Αυτή η κίνηση αναμένεται να οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό της παραγωγής και να αυξήσει περαιτέρω τις εξαγωγές, οι οποίες ήδη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τζίρο της.

Το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα

Η ΜΕΒΓΑΛ προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον ελληνικό γαλακτοβιομηχανικό κλάδο τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή μιας νέας παραγωγικής μονάδας στις εγκαταστάσεις της στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η νέα μονάδα θα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής, σηματοδοτώντας μια σημαντική αναβάθμιση.

Με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης, η εταιρεία υπολογίζει ότι θα υπερδιπλασιάσει τη συνολική της παραγωγική δυναμικότητα. Παράλληλα, η επέκταση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό της ΜΕΒΓΑΛ.

Η νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας

Η συγκεκριμένη επένδυση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της ΜΕΒΓΑΛ τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από περιόδους σοβαρών οικονομικών προκλήσεων, η βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. Η στρατηγική της πλέον επικεντρώνεται στη διεύρυνση τόσο της παραγωγικής της βάσης όσο και της διεθνούς της παρουσίας, δείχνοντας μια σαφή κατεύθυνση προς την εξωστρέφεια.

Αυτή η προσπάθεια αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης επιβεβαιώνεται από τα οικονομικά στοιχεία και τους στόχους που έχουν τεθεί. Η εταιρεία επιδιώκει να εδραιώσει τη θέση της στην αγορά, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που θα προσφέρει η αυξημένη παραγωγική της ικανότητα.

Εξαγωγές: Πάνω από το μισό του τζίρου

Για το έτος 2026, ο κύκλος εργασιών της ΜΕΒΓΑΛ αναμένεται να φτάσει τα 234 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της πρόβλεψης είναι ότι για πρώτη φορά, περισσότερο από το 50% του συνολικού τζίρου εκτιμάται ότι θα προέλθει από τις εξαγωγές. Αυτό το γεγονός σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στο προφίλ της εταιρείας.

Η ανάπτυξη της ΜΕΒΓΑΛ εξαρτάται πλέον ολοένα και λιγότερο αποκλειστικά από την ελληνική αγορά. Η στροφή προς τις διεθνείς αγορές και η ενίσχυση των εξαγωγών αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, επιτρέποντάς της να διευρύνει τους ορίζοντές της και να μειώσει την εξάρτησή της από τις εγχώριες συνθήκες.

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του κλάδου

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις, όπως τα αυξημένα κόστη σε βασικές πρώτες ύλες, ενέργεια, μεταφορές και συσκευασία. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός παραμένει ιδιαίτερα έντονος, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις διεθνείς αγορές. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΜΕΒΓΑΛ επιλέγει να απαντήσει με μια στρατηγική που βασίζεται στη μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής και την εξωστρέφεια.

Η εταιρεία ποντάρει στην αύξηση της δυναμικότητάς της, εκτιμώντας ότι αυτό θα της επιτρέψει να διεκδικήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Η επένδυση των 160 εκατ. ευρώ αποτελεί την απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, με την πεποίθηση ότι η ενισχυμένη παραγωγική ικανότητα θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το στοίχημα της ζήτησης και η διεθνής προοπτική

Το μεγάλο στοίχημα για τη ΜΕΒΓΑΛ είναι πλέον η απόδοση της επένδυσης των 160 εκατ. ευρώ. Ενώ η αύξηση της παραγωγικής δυνατότητας είναι δεδομένη, η εξασφάλιση της απαιτούμενης ζήτησης για την κάλυψή της αποτελεί τον επόμενο κρίσιμο παράγοντα. Η εταιρεία καλείται να διασφαλίσει ότι η αυξημένη παραγωγή της θα βρει αντίκρισμα στις αγορές.

Ωστόσο, με τις εξαγωγές να έχουν ήδη περάσει το κατώφλι του 50% των πωλήσεων, η ΜΕΒΓΑΛ δείχνει ξεκάθαρα την κατεύθυνση στην οποία αναζητά την επόμενη φάση ανάπτυξής της. Η στρατηγική της εστιάζει πλέον πολύ περισσότερο εκτός των ελληνικών συνόρων, παρά στην ήδη ώριμη εγχώρια αγορά, επιβεβαιώνοντας την εξωστρεφή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki