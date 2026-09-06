Το «καλάθι» παροχών στη ΔΕΘ χαρακτηρίζεται «μίνι μάρκετ»

Οι εξαγγελίες για παροχές που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) χαρακτηρίζονται από αναγνώστη του iEidiseis ως «μίνι μάρκετ» και όχι ως «σούπερ μάρκετ» παροχών προς τη μεσαία τάξη. Ο αναγνώστης, ο οποίος δηλώνει ιδιαίτερα ενημερωμένος, επισημαίνει συγκεκριμένα σημεία και τα «ψιλά γράμματα» των μέτρων, αμφισβητώντας την ουσιαστική τους ωφέλεια.

Περιορισμένη ωφέλεια από τη μείωση προκαταβολής φόρου

Σύμφωνα με την ανάλυση, η μείωση της προκαταβολής φόρου προσφέρει μικρή ωφέλεια μόνο το πρώτο έτος εφαρμογής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από το δεύτερο έτος και μετά, γίνεται συμψηφισμός της προκαταβολής που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος με αυτή που προκύπτει στο τρέχον έτος. Για να υπάρξει πραγματική ωφέλεια, θα έπρεπε να γίνεται ταυτόχρονη μείωση και στον κύριο φόρο, καθώς η προκαταβολή επιβάλλεται επί του κυρίου φόρου. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το 2019, στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε δέσμευση για μείωση του φόρου στα νομικά πρόσωπα στο 20%, κάτι που, όπως σημειώνεται, έχει ξεχαστεί.

Μικρή αύξηση από τις ασφαλιστικές εισφορές

Όσον αφορά τη μείωση κατά 0,5% των ασφαλιστικών εισφορών, η ωφέλεια στον βασικό μισθό κρίνεται επίσης μικρή. Εάν η μείωση γίνει ολόκληρη στον εργαζόμενο, η αύξηση στον βασικό μισθό ανέρχεται περίπου στα 3,6 ευρώ τον μήνα. Σε περίπτωση που η μείωση μοιραστεί ισόποσα σε εργοδότη και εργαζόμενο, η αύξηση για τον εργαζόμενο περιορίζεται στα 1,8 ευρώ τον μήνα.

Αμφιλεγόμενη η μείωση των τεκμηρίων

Η μείωση των τεκμηρίων στους ελεύθερους επαγγελματίες εκλαμβάνεται ως παραδοχή λάθους επιβολής τους. Τα τεκμήρια εφαρμόστηκαν με τον νόμο 5073/2023 της σημερινής κυβέρνησης, με πρώτο έτος εφαρμογής το 2023 και στις δηλώσεις φορολογίας το 2024. Η κυβέρνηση τώρα αιτιολογεί την κατάργησή τους λέγοντας ότι, με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και την ψηφιοποίηση, δεν απαιτούνται πλέον. Ο αναγνώστης σχολιάζει ότι μέσα σε δύο χρόνια καταργείται ένας νόμος που επαινούνταν ως μέσο πάταξης της φοροδιαφυγής.

Το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων και τα χρέη

Το επίδομα των 500 ευρώ που θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι τον Δεκέμβριο δεν έχει καμία σχέση με 13η σύνταξη, καθώς πρόκειται για επίδομα που μπορεί να καταργηθεί ή να μετατραπεί. Επιπλέον, παρόλο που ειπώθηκε ότι θα υπολογίζεται ως συνταξιοδοτικό, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών από εργαζόμενο και εργοδότη, καθώς και φορολόγηση με μεγάλο φορολογικό συντελεστή, αφού θα αθροίζεται με τους υπόλοιπους μισθούς. Ως εκ τούτου, το καθαρό ποσό εκτιμάται ότι θα είναι κάτω από 330 ευρώ.

Σχετικά με τη ρύθμιση χρεών, δεν υπήρξε καμία αναφορά. Επισημαίνεται ότι πάνω από 4,5 εκατομμύρια ΑΦΜ έχουν χρέη και πάνω από 2,5 εκατομμύρια ΑΦΜ αντιμετωπίζουν κατασχέσεις. Απαιτείται ρύθμιση με «κούρεμα» τόκων και προσαυξήσεων, παρόμοια με αυτή που ισχύει στην εξώδικη επιτροπή φορολογικών υποθέσεων του νόμου 4714/2020 για χρέη από φορολογικούς ελέγχους, με εφαρμογή σε κάθε είδους χρέος.

Αφορολόγητο αγροτών και κίνητρα

Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, το αφορολόγητο όριο των 20.000 ευρώ θεωρείται ότι προσφέρει ελάχιστη ωφέλεια. Σύμφωνα με τον αναγνώστη, πραγματικά κίνητρα θα ήταν η αύξηση του επιδόματος από το πρώτο παιδί και ταυτόχρονα η αύξηση του αφορολόγητου ορίου. Επίσης, η μείωση των φορολογικών συντελεστών στα μικρά νησιά και χωριά, η αύξηση του αφορολόγητου στους εκεί εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και η παράλληλη μείωση των εισφορών, όπως οι εισφορές των αγροτών, θα αποτελούσαν ουσιαστικά κίνητρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr