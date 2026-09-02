Η Inditex επεκτείνει το οικονομικό της brand Lefties στη Βρετανία

Η μητρική εταιρεία των Zara, Inditex, ξεκινά μια νέα στρατηγική επέκτασης, εγκαινιάζοντας το πρώτο κατάστημα του οικονομικού της brand, Lefties, στη Βρετανία. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος ενός «πολέμου» που κηρύσσεται στις βρετανικές αλυσίδες όπως η Primark και στην κινεζική εταιρεία fast fashion Shein. Το άνοιγμα του Lefties στη βρετανική αγορά σηματοδοτεί την προσπάθεια της Inditex να προσφέρει πιο προσιτές επιλογές στους καταναλωτές.

Το άνοιγμα του Lefties στη Βρετανία

Το πρώτο κατάστημα Lefties άνοιξε ήδη τις πύλες του στη Βρετανία, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδο του brand στη χώρα. Η Inditex έχει εκπονήσει σχέδια για την περαιτέρω επέκταση του δικτύου της, με την πρόθεση να λειτουργήσουν άλλα δύο καταστήματα μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Οι νέες αυτές μονάδες αναμένεται να ανοίξουν στο Έσσεξ και στο Νιούκαστλ, ενισχύοντας την παρουσία του Lefties στη βρετανική επικράτεια.

Η επέκταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Inditex επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις προσφορές της, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα καταναλωτικών αναγκών. Το Lefties, το όνομα του οποίου προέρχεται από το «leftovers» (απομεινάρια), στοχεύει να γίνει μια ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν οικονομικά ρούχα, παπούτσια και είδη σπιτιού.

Η ιστορική διαδρομή και η εξέλιξη του brand

Αν και το concept του Lefties μπορεί να φαίνεται καινούργιο για τη βρετανική αγορά, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα επαναλανσάρισμα μιας παλαιότερης μπράντας της Inditex. Το Lefties λανσαρίστηκε αρχικά το 1999, λειτουργώντας ως outlet για τα απούλητα κομμάτια των Zara. Ως εκ τούτου, η ονομασία του παρέπεμπε στα «leftovers» ή αλλιώς στα απομεινάρια των συλλογών.

Περίπου μια δεκαετία πριν, το Lefties άλλαξε την στρατηγική του. Σταμάτησε να πουλάει αποκλειστικά τα απομεινάρια των Zara και άρχισε να διαθέτει τη δική του ανεξάρτητη σειρά προϊόντων. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει πλέον ρούχα, παπούτσια και είδη σπιτιού, καθιστώντας το Lefties ένα αυτόνομο brand με τη δική του ταυτότητα στην αγορά.

Στρατηγική τιμολόγησης και ανταγωνισμός

Με την πάροδο του χρόνου, τα Zara έχουν στραφεί ελαφρώς προς μια πιο πολυτελή κατηγορία προϊόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα Lefties έχουν αναλάβει τον ρόλο μιας πιο οικονομικής επιλογής εντός του ομίλου Inditex. Η τοποθέτηση αυτή επιτρέπει στο brand να ανταγωνιστεί άμεσα άλλες αλυσίδες που προσφέρουν χαμηλές τιμές.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα προϊόντα των Lefties είναι οριακά πιο ακριβά από εκείνα της Primark, αλλά ταυτόχρονα πιο φθηνά από αυτά της κινεζικής Shein. Πέρα από τον άμεσο ανταγωνισμό με τις εταιρείες fast fashion, τα Lefties ανταγωνίζονται επίσης τα Marks & Spencer και τη Uniqlo, καθώς προσφέρουν και κατηγορίες προϊόντων όπως εσώρουχα και ισοθερμικά ρούχα.

Χαρακτηριστικά και υπηρεσίες του Lefties

Τα καταστήματα και τα ρούχα των Lefties δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο design σε σύγκριση με την Primark, προσφέροντας μια πιο προσεγμένη αισθητική στους καταναλωτές. Επιπλέον, το brand παρέχει υπηρεσία ηλεκτρονικής παράδοσης σε εθνικό επίπεδο, διευκολύνοντας τους πελάτες να παραγγείλουν τα προϊόντα τους από οπουδήποτε στη Βρετανία.

Ωστόσο, τα Lefties ακολουθούν μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τις εκπτώσεις. Δεν προσφέρουν συχνές εκπτώσεις με τον τρόπο που το κάνουν η Shein ή άλλοι ανταγωνιστές στη Βρετανία, όπως η F&F της Tesco ή η Matalan. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια σταθερότερη τιμολογιακή πολιτική καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Καινοτομία και μείωση λειτουργικού κόστους

Για να επιτύχει τη μείωση των λειτουργικών της κόστων και να διατηρήσει τις ανταγωνιστικές της τιμές, η Lefties έχει υιοθετήσει τη ρομποτική και την αυτοματοποίηση στις διαδικασίες της. Τα καταστήματα διαθέτουν ταμεία self-checkout, επιτρέποντας στους πελάτες να ολοκληρώνουν τις αγορές τους αυτόνομα, χωρίς την ανάγκη για προσωπικό ταμείου.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ένας αυτόματος διαλογέας με κρεμάστρες, ο οποίος ταξινομεί και πακετάρει τα ρούχα με βάση το μέγεθός τους. Αυτή η τεχνολογική λύση συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του αποθέματος και στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία των προϊόντων, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της λειτουργίας των καταστημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis