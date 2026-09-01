Ντεμπούτο με πτώση για τη Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Η Shein, ο παγκόσμιος κολοσσός της διαδικτυακής μόδας, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, με τις μετοχές της να υποχωρούν από την πρώτη ημέρα των συναλλαγών. Η εν λόγω εισαγωγή ολοκληρώνει έναν πολυετή στόχο του επικεφαλής του ομίλου, Sky Xu, για είσοδο σε χρηματιστήριο, έπειτα από προηγούμενες προσπάθειες σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο.

Η επίτευξη ενός πολυετούς στόχου

Η είσοδος της Shein στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, παρά την πτώση της μετοχής, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός σημαντικού στόχου για τον επικεφαλής του ομίλου, Sky Xu. Ο κ. Xu είχε επιδιώξει επί σειρά ετών την εισαγωγή της εταιρείας σε χρηματιστήριο.

Πριν την επιτυχή εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ, είχαν προηγηθεί προσπάθειες για την εισαγωγή της Shein στα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Η τρέχουσα κίνηση στο Χονγκ Κονγκ αποτελεί την υλοποίηση αυτού του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

Η πορεία της μετοχής στην πρώτη συνεδρίαση

Κατά την πρώτη ημέρα των συναλλαγών, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, οι τιμές των μετοχών της Shein κατέγραψαν πτώση. Συγκεκριμένα, υποχώρησαν περίπου 10% στις πρώτες συναλλαγές στο Χονγκ Κονγκ.

Η αρχική τιμή εκκίνησης διαμορφώθηκε στα 48,56 δολάρια Χονγκ Κονγκ, ποσό που αντιστοιχεί σε 6,19 δολάρια ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η μετοχή υποχώρησε περαιτέρω, φτάνοντας τα 43,8 δολάρια Χονγκ Κονγκ, ήτοι 5,59 δολάρια ΗΠΑ. Στο κλείσιμο της πρώτης περιόδου της συνεδρίασης, οι συνολικές απώλειες για τη μετοχή ανήλθαν στο 4%.

Το επιχειρηματικό μοντέλο και οι προκλήσεις

Η Shein έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την προσφορά προϊόντων μόδας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, όπως μπλούζες που κοστίζουν 5 δολάρια και φορέματα με τιμή 10 δολάρια. Αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο την έχει καθιερώσει στην αγορά της διαδικτυακής μόδας.

Παρά την επιτυχία της, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις, καθώς έχει δοκιμαστεί από τις αλλαγές στους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το κόστος και τη στρατηγική της εταιρείας στις διεθνείς αγορές.

Η αποτίμηση της εταιρείας και οι σχολιασμοί

Η αποτίμηση της Shein στην αρχική δημόσια προσφορά της ανήλθε στα 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό έχει σχολιαστεί από τους αναλυτές της αγοράς.

Οι σχολιασμοί των αναλυτών εστιάζουν στη σημαντική διαφορά σε σχέση με την αποτίμηση της εταιρείας το 2022, οπότε και είχε φτάσει σχεδόν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τρέχουσα αποτίμηση στην εισαγωγή της στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα σημείο συζήτησης για τους ειδικούς.

Ο αντίκτυπος στην κεφαλαιοποίηση αγοράς

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, στο πρώτο μισάωρο των συναλλαγών στο Χονγκ Κονγκ, άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων Χονγκ Κονγκ. Αυτός ο όγκος συναλλαγών υπογραμμίζει το ενδιαφέρον, αλλά και την κινητικότητα γύρω από τη μετοχή.

Η πτώση της Shein από την πρώτη ημέρα των συναλλαγών την θέτει σε τροχιά να εξέλθει από τη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες εταιρείες στην Κίνα, βάσει της κεφαλαιοποίησης αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία του Companiesmarketcap.com. Προς το παρόν, η κεφαλαιοποίησή της στην αγορά ανέρχεται σε 23,89 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα την τοποθετούσε στην 104η θέση της συγκεκριμένης λίστας.

Με πληροφορίες από: Newsit