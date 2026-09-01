Ασφυξία στο λιανεμπόριο: Οι θερινές εκπτώσεις δεν έφεραν ανάκαμψη, αυξάνονται τα κόστη

Μια εικόνα κόπωσης εξακολουθεί να παρουσιάζει το λιανεμπόριο από τις αρχές του έτους, με τις θερινές εκπτώσεις να μην έχουν καταφέρει να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Παρά τις σημαντικές μειώσεις τιμών που εφαρμόστηκαν, η κατανάλωση παρέμεινε υποτονική, καθώς η ακρίβεια και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα κρατούν τους καταναλωτές μακριά από αγορές που δεν κρίνονται απολύτως αναγκαίες.

Η επίδοση των θερινών εκπτώσεων

Η έρευνα της ΕΣΕΕ αποτυπώνει μια αγορά που δυσκολεύεται να βρει ρυθμό ακόμη και στην κατεξοχήν περίοδο προσφορών. Συγκεκριμένα, το 57,5% των επιχειρήσεων δήλωσε χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με τις περσινές θερινές εκπτώσεις. Αντίθετα, μόλις περίπου μία στις δέκα επιχειρήσεις κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις, ποσοστό που ανέρχεται στο 47,2%, εμφανίζονται λίγο ή καθόλου ικανοποιημένες από την πορεία των πωλήσεων που κατέγραψαν. Αυτό υποδηλώνει μια γενικευμένη δυσκολία στην επίτευξη των στόχων, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν.

Οι εκπτώσεις δεν έφεραν τους καταναλωτές

Η αρνητική εικόνα της αγοράς καταγράφηκε παρά τις υψηλές εκπτώσεις που προσφέρθηκαν στους καταναλωτές. Το 57,6% των εμπόρων προχώρησε σε μειώσεις τιμών άνω του 30%, με το εύρος από 31% έως 40% να αποτελεί το συνηθέστερο ποσοστό έκπτωσης. Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό, το 41,5%, εφάρμοσε εκπτώσεις στο σύνολο των εμπορευμάτων του καταστήματός του.

Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν ανταποκρίθηκαν στον βαθμό που περίμενε η αγορά. Για το 43,9% των επιχειρήσεων η επισκεψιμότητα ήταν χαμηλότερη από πέρυσι, γεγονός που επηρέασε άμεσα τις πωλήσεις. Μόλις το 16% των επιχειρήσεων δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την κίνηση στα καταστήματά του.

Η ακρίβεια περιορίζει την κατανάλωση

Το πρόβλημα για το εμπόριο είναι διπλό, καθώς από τη μία πλευρά, τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους. Ένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους κατευθύνεται πλέον σε τρόφιμα, στέγη, ενέργεια και άλλες ανελαστικές δαπάνες, αφήνοντας λιγότερα χρήματα για αγορές ειδών λιανικής που δεν θεωρούνται απαραίτητα.

Η ακρίβεια περιορίζει την κατανάλωση, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να είναι πιο συγκρατημένοι στις αποφάσεις τους για αγορές. Αυτή η συμπεριφορά επηρεάζει αρνητικά τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Αυξανόμενο λειτουργικό κόστος και ανταγωνισμός

Από την άλλη πλευρά του προβλήματος, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τη συνεχή αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 81,2%, έχουν δει το λειτουργικό τους κόστος να αυξάνεται έως και 20% από τις αρχές του 2026.

Η κύρια αιτία αυτής της αύξησης είναι οι υψηλότερες ενεργειακές τιμές, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τον προϋπολογισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ο ανταγωνισμός από ασιατικές πλατφόρμες εντείνει περαιτέρω την πίεση που δέχονται οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου.

Πρόθεση για συνέχιση προσφορών

Η πίεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος του λιανεμπορίου είναι εμφανής και από την πρόθεση των επιχειρηματιών να συνεχίσουν τις προσφορές. Συγκεκριμένα, το 37,7% των επιχειρηματιών δηλώνει πρόθυμο να διατηρήσει χαμηλές τιμές και προσφορές ακόμη και μετά το τέλος των επίσημων εκπτώσεων.

Αυτή η τάση υπογραμμίζει την ανάγκη των επιχειρήσεων να προσελκύσουν καταναλωτές και να διατηρήσουν έναν ικανοποιητικό τζίρο, ακόμη και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, όπου η κατανάλωση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki