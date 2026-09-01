Πάνω από τα 91 δολάρια το Brent με φόντο τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στην αγορά πετρελαίου, με την τιμή του Brent να απομακρύνεται από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Η άνοδος αυτή παρατηρείται εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι κλιμακούμενες εχθροπραξίες στην περιοχή προκαλούν ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις ροές ενέργειας, οδηγώντας τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου σε συνεχή ανοδική πορεία.

Η πορεία των διεθνών τιμών

Στις συναλλαγές της Τρίτης, η τιμή του Brent σημείωσε σημαντική άνοδο, ξεπερνώντας τα 91 δολάρια ανά βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή διεύρυνε τα κέρδη που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα, σηματοδοτώντας μια σταθερά ανοδική τάση στην αγορά. Παράλληλα, το αμερικανικού τύπου αργό πετρέλαιο WTI κινείται προς τα 87 δολάρια, ακολουθώντας την ίδια ανοδική δυναμική.

Η ημερομηνία των συγκεκριμένων συναλλαγών ήταν η 1η Σεπτεμβρίου 2026, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία. Η διαμόρφωση των τιμών αυτών αντικατοπτρίζει τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επηρεασμένες από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Επανέναρξη εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις θερμές εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή κλιμακώνονται. Αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν δύο ιρανικούς εκτοξευτήρες πυραύλων, οι οποίοι βρίσκονταν στο νησί Λαράκ. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε στόχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία. Οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, μετά από μια περίοδο περίπου ενός μήνα σχετικής ηρεμίας που είχε προηγηθεί.

Απειλές και κίνδυνοι στα Στενά του Ορμούζ

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε τις στρατιωτικές του απειλές, στρέφοντας την προσοχή στο νησί Χαργκ. Το νησί αυτό αποτελεί τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που καθιστά την περιοχή στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Παρά τις αυξημένες εντάσεις, οι αποστολές πετρελαίου συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Οι μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κουβέιτ και του Ιράκ, εξακολουθούν να εξάγουν ποσότητες αργού πετρελαίου μέσω αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν υπαρκτοί και εντείνονται.

Ένα πρόσφατο περιστατικό υπογραμμίζει τους συνεχείς κινδύνους που αντιμετωπίζει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ. Ένα υπερδεξαμενόπλοιο έπιασε φωτιά στην περιοχή, αφού χτυπήθηκε από δύο ναυτικές νάρκες. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ευαίσθητη κατάσταση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά.

Περιορισμοί στην παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης

Σε ένα διαφορετικό μέτωπο, αυτό της Ρωσίας, οι απεργίες που πραγματοποιούνται στα διυλιστήρια της χώρας έχουν ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω περιορισμό της παγκόσμιας δυναμικότητας διύλισης. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά ενέργειας, καθώς μειώνεται η διαθεσιμότητα των εξευγενισμένων προϊόντων.

Ο περιορισμός της δυναμικότητας διύλισης έχει οδηγήσει τα περιθώρια κέρδους των εξευγενισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά επίπεδα. Αυτή η εξέλιξη προστίθεται στις γενικότερες ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται στις τιμές του πετρελαίου, επηρεάζοντας το συνολικό τοπίο της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Newsit