Η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέο κύκλο πλειστηριασμών για 43 ακίνητα

Νέο κύκλο πλειστηριασμών ανοίγει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 16 Σεπτεμβρίου, βγάζοντας στο «σφυρί» 43 ακίνητα. Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως η Αττική, η Μύκονος, η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Χαλκιδική. Οι τιμές πρώτης προσφοράς για αυτά τα ακίνητα κυμαίνονται από 1.000 ευρώ έως 1.247 ευρώ, καλύπτοντας μια ευρεία γκάμα τύπων ακινήτων.

Εντατικοποίηση των μέτρων είσπραξης

Μέσω αυτών των πλειστηριασμών, η ΑΑΔΕ εντείνει τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης με στόχο τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να ασκήσει πίεση στους οφειλέτες, ώστε να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμες. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η αξιοποίηση της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων, η οποία αφορά παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές που ξεπερνούν τα 500 ευρώ. Ωστόσο, ο πλειστηριασμός ακινήτων αποτελεί το έσχατο μέτρο και εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις χρεών σημαντικού ύψους. Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, η φορολογική διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής ή υπερημερίας.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων

Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων προσφέρει μια ευκαιρία στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Οι αιτήσεις για την ένταξη σε αυτή τη ρύθμιση υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η ένταξη σε αυτή τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της λήψης και της συνέχισης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, τόσο σε κινητή όσο και σε ακίνητη περιουσία. Προς το παρόν, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Τα ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Συνολικά, 43 ακίνητα θα βγουν στο «σφυρί» από την ΑΑΔΕ. Αυτά περιλαμβάνουν διάφορους τύπους ιδιοκτησιών, όπως αποθήκες, αγροτεμάχια, οικόπεδα, κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Οι τιμές πρώτης προσφοράς, όπως προαναφέρθηκε, ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 1.247 ευρώ, ανάλογα με το ακίνητο.

Οι επτά πλειστηριασμοί που έχουν προγραμματιστεί για την πρώτη ημέρα, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου, έχουν συνολικές τιμές εκκίνησης που αθροίζουν το ποσό των 3,274 εκατομμυρίων ευρώ. Τα ακίνητα αυτά είναι διασκορπισμένα σε σημαντικές περιοχές της χώρας, όπως η Αττική, η Μύκονος, η Δράμα, η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Χαλκιδική.

Το χρονοδιάγραμμα των πλειστηριασμών

Ο νέος κύκλος πλειστηριασμών ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου με την εκποίηση των 43 ακινήτων. Την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 17 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν εννέα επιπλέον πλειστηριασμοί, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή της Δράμας.

Οι πλειστηριασμοί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, με προγραμματισμένες διαδικασίες που θα φτάσουν μέχρι και τον Νοέμβριο. Μεταξύ των ακινήτων που θα βγουν στο «σφυρί» μέχρι τον Νοέμβριο, ξεχωρίζουν διάφορες ιδιοκτησίες, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένα.

Η διαδικασία των αναγκαστικών μέτρων

Η διαδικασία που ακολουθεί η ΑΑΔΕ για να βγάλει ένα ακίνητο στο «σφυρί» είναι συγκεκριμένη. Αρχικά, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων, πραγματοποιείται η κατάσχεση. Ωστόσο, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, είναι υποχρεωτική η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής ή υπερημερίας από τη φορολογική διοίκηση.

Σε αντίθεση με την κατάσχεση ακινήτων, δεν απαιτείται η αποστολή ειδοποίησης για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών. Η ΑΑΔΕ εφαρμόζει αυτά τα μέτρα για οφελές άνω των 500 ευρώ, αλλά ο πλειστηριασμός ακινήτων αποτελεί την τελευταία επιλογή και εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου τα χρέη είναι σημαντικού ύψους.

Με πληροφορίες από: Newsit