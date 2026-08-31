Μειώσεις τιμών σε χιλιάδες προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από σήμερα

Από σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών στα σούπερ μάρκετ, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τους καταναλωτές. Με το άνοιγμα των καταστημάτων, περισσότεροι από 1.660 κωδικοί βασικών καταναλωτικών αγαθών θα πωλούνται με μειωμένες τιμές. Η πρωτοβουλία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ειδών καθημερινής διαβίωσης, σχολικών ειδών, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και κρέατος.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας και οι επίσημες δηλώσεις

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Με αφορμή την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν προγραμματιστεί δηλώσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Στις δηλώσεις αυτές θα συμμετάσχουν ο κ. Θεοδωρικάκος, καθώς και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη. Τα επίσημα στοιχεία που αναμένεται να ανακοινωθούν θα αποτυπώσουν το τελικό πλήθος των κωδικών που συμμετέχουν, τις μειώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, την πρόσθετη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές.

Το εύρος των μειώσεων και η χρονική τους διάρκεια

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι μειώσεις τιμών που εφαρμόζονται ξεκινούν από ένα ποσοστό 5%. Η μέση μείωση στο σύνολο των κωδικών που είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία έως την Παρασκευή κινείται περίπου στο 7%.

Σε επιμέρους προϊόντα, οι μειώσεις φθάνουν έως και το 30%, προσφέροντας σημαντική ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η διάρκεια της πρωτοβουλίας κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, ανάλογα με τον κωδικό του προϊόντος και τη συμμετέχουσα επιχείρηση, εξασφαλίζοντας ένα σταθερό διάστημα μειωμένων τιμών.

Αναλυτική παρουσίαση των κατηγοριών προϊόντων

Μέχρι την Παρασκευή, είχαν ενταχθεί περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί προϊόντων στην πρωτοβουλία. Για αυτούς τους κωδικούς, η μέση μείωση τιμής διαμορφώνεται περίπου στο 7%, με το εύρος των μειώσεων να κυμαίνεται από 5% έως 30% ανά προϊόν.

Στην κατηγορία των σχολικών ειδών, περιλαμβάνονται περισσότεροι από 450 κωδικοί, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται περίπου στο 10%. Παράλληλα, περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μια μέση μείωση της τάξης του 7%.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην κατηγορία του κρέατος, όπου έχουν ενταχθεί 60 κωδικοί. Για τα προϊόντα κρέατος, η μέση μείωση τιμής ανέρχεται στο 7,2%. Η συγκεκριμένη κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το μοσχάρι.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες και αλυσίδες

Στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έχουν συμμετάσχει ενεργά ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων από διάφορους τομείς της αγοράς. Συγκεκριμένα, περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες έχουν ενταχθεί, προσφέροντας τα προϊόντα τους με μειωμένες τιμές.

Επιπλέον, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, εφαρμόζοντας τις συμφωνημένες μειώσεις τιμών στα καταστήματά τους. Τέλος, τρεις αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών έχουν επίσης ενταχθεί, καλύπτοντας ένα σημαντικό κομμάτι των αναγκών των καταναλωτών, ειδικά ενόψει της σχολικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis