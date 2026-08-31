Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο από τους Ευρωπαίους με χαμηλότερες αποδοχές

Οι Έλληνες εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού «πρωταθλήματος» όσον αφορά τις ώρες απασχόλησης, μια πρωτιά που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί επιτυχία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα αφιερώνουν περισσότερες ώρες στη δουλειά από τον μέσο Ευρωπαίο. Αυτό συμβαίνει ενώ οι αμοιβές τους παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χωρίς η μεγαλύτερη διάρκεια απασχόλησης να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας.

Σημαντικά αυξημένες οι ώρες εργασίας στην Ελλάδα

Η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ αναδεικνύει την έντονη απόκλιση στις ώρες εργασίας. Συγκεκριμένα, το 11,6% των απασχολουμένων στην Ελλάδα εργάζεται τουλάχιστον 49 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία του. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από ένας στους δέκα εργαζομένους στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο των 49 ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Το παραπάνω ποσοστό είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο που καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά γίνεται ακόμα πιο εμφανής σε σύγκριση με άλλες περιοχές, καθώς το ελληνικό ποσοστό βρίσκεται 6,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και 10,1 μονάδες πάνω από τα κράτη-μέλη των Βαλκανίων.

Η μέση εβδομαδιαία απασχόληση

Η μεγάλη απόσταση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζομένους που υπερβαίνουν τις 49 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Στο σύνολο των απασχολουμένων ηλικίας 15 έως 64 ετών, η συνήθης εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα διαμορφώνεται στις 41 ώρες.

Αντίστοιχα, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται στις 37,7 ώρες. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες από τρεις επιπλέον ώρες εργασίας κάθε εβδομάδα για τον μέσο εργαζόμενο στην Ελλάδα, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό του ομόλογο.

Η επίδραση των αυτοαπασχολουμένων

Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στον υψηλό ελληνικό μέσο όρο των ωρών εργασίας είναι η ιδιαίτερη δομή της αγοράς εργασίας της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολουμένων. Τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα εργάζονταν κατά μέσο όρο 47,2 ώρες την εβδομάδα.

Σε σύγκριση, οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονταν κατά μέσο όρο 41,9 ώρες την εβδομάδα. Η διαφορά αυτή ξεπερνά τις πέντε ώρες σε εβδομαδιαία βάση, υπογραμμίζοντας την εντατικοποίηση της εργασίας σε αυτή την κατηγορία απασχολουμένων στην Ελλάδα.

Μικρότερες διαφορές στους μισθωτούς

Στην κατηγορία των μισθωτών, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μικρότερη. Η μέση εβδομαδιαία απασχόληση για τους μισθωτούς στην Ελλάδα ανέρχεται στις 39,1 ώρες. Αυτή η επίδοση είναι ελαφρώς καλύτερη από εκείνη που καταγράφεται στις χώρες των Βαλκανίων και οριακά καλύτερη από τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Ωστόσο, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ τονίζει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στον αριθμό των ωρών εργασίας. Επισημαίνει την ανάγκη να συνδεθεί η εικόνα αυτή με την ποιότητα της εργασίας, καθώς η ελληνική αγορά συνδυάζει σχετικά χαμηλές αποδοχές με υψηλή εντατικοποίηση της απασχόλησης.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη απόκλιση

Σε ορισμένους από τους μεγαλύτερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, η διαφορά στις ώρες εργασίας φτάνει σχεδόν σε μία επιπλέον εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα. Ο τουρισμός και η εστίαση είναι οι κλάδοι που καταγράφουν τη μεγαλύτερη απόκλιση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά τις ώρες απασχόλησης των εργαζομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki