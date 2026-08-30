Ντουμπάι: Το αεροδρόμιο των 35 δισ. δολαρίων που θα γίνει το μεγαλύτερο στον κόσμο

Το Ντουμπάι προχωρά στην κατασκευή ενός έργου-μαμούθ, του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum, το οποίο φιλοδοξεί να γίνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο. Πρόκειται για μια επένδυση που αγγίζει τα 35 δισεκατομμύρια δολάρια και αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις αερομεταφορές. Με την ολοκλήρωσή του, θα διαθέτει πέντε διαδρόμους και εκατοντάδες πύλες, εξυπηρετώντας έναν τεράστιο αριθμό επιβατών ετησίως.

Ένα φιλόδοξο έργο παγκόσμιας εμβέλειας

Το Ντουμπάι είναι γνωστό για την υλοποίηση ορισμένων από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά σχέδια παγκοσμίως. Από τα τεχνητά νησιά World Islands στον Περσικό Κόλπο, που βρίσκονται σε απόσταση 2,5 μιλίων από τις ακτές και κόστισαν δισεκατομμύρια, μέχρι τις ανακοινώσεις για την κατασκευή της δικής του «Σελήνης», τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφουν συνεχή και αλματώδη ανάπτυξη.

Το νέο αεροπορικό εγχείρημα, το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum, βρίσκεται στα σκαριά και εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το πιο φιλόδοξο έργο από όλα. Οι προσδοκίες για το αεροδρόμιο είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς προορίζεται να καταστεί το μεγαλύτερο στον κόσμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ντουμπάι ως παγκόσμιου κόμβου.

Τεράστια χωρητικότητα και σύγχρονες υποδομές

Ο προϋπολογισμός για την κατασκευή του Al Maktoum International ανέρχεται στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Με την ολοκλήρωσή του, το αεροδρόμιο θα διαθέτει πέντε διαδρόμους προσαπογείωσης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν 360 πτήσεις ανά ώρα. Επιπλέον, θα περιλαμβάνει περισσότερες από 400 πύλες επιβίβασης, εξασφαλίζοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, το αεροδρόμιο αναμένεται να υποδέχεται περίπου 150 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του. Ο αριθμός αυτός προβλέπεται να εκτοξευθεί τελικά στα 260 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί μεταξύ 62 και 63 εκατομμυρίων επιβατών στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο σχεδιασμένους τερματικούς σταθμούς, οι οποίοι θα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες υποδομές για τη φιλοξενία εκατομμυρίων ταξιδιωτών. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν τέσσερις τερματικοί σταθμοί-μεγακατασκευές, με έκταση 2,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, καθώς και μια σιδηροδρομική γραμμή 14 σταθμών, γνωστή ως Automated People Mover.

Σχεδιασμός και παροχές για τους ταξιδιώτες

Ο σχεδιασμός του Διεθνούς Αεροδρομίου Al Maktoum προβλέπει τη δημιουργία ανοιχτών χώρων πρασίνου, την ενσωμάτωση φοινίκων και πλωτών πάρκων, καθώς και μια εντυπωσιακή, πρωτοποριακή λευκή οροφή. Αυτά τα στοιχεία αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους επιβάτες.

Οι ταξιδιώτες θα έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα επιλογών για την αξιοποίηση του χρόνου τους κατά την αναμονή των πτήσεων. Το αεροδρόμιο θα φιλοξενεί εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και ειδικά διαμορφωμένες ζώνες χαλάρωσης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πριν ή μετά την πτήση τους.

Τεχνολογικές καινοτομίες στην ασφάλεια

Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο αεροδρόμιο ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Προβλέπεται η ευρεία χρήση βιομετρικής σάρωσης για την ταυτοποίηση των επιβατών, καθώς και η εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί μια προηγμένη διαδικασία διαχείρισης αποσκευών, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των μεγάλων ουρών και των καθυστερήσεων, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία των ταξιδιωτών και μειώνοντας τον χρόνο αναμονής.

Το χρονοδιάγραμμα και οι δηλώσεις των αρχών

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε την πρώτη μακέτα του έργου, τονίζοντας ότι η κατασκευή βρίσκεται στην πρώτη φάση του χρονοδιαγράμματος. Οι πρώτες πτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου έξι χρόνια, δηλαδή γύρω στο 2032, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας αυτού του μεγαλεπήβολου εγχειρήματος.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Khaleej Times ο Πολ Γκρίφιθς, Διευθύνων Σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, εντός του τρέχοντος έτους ανατίθενται οι σχετικές συμβάσεις σε εταιρείες για την ολοκλήρωση αυτών των υποδομών. «Η εμπιστοσύνη μας στο μέλλον παραμένει ακλόνητη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγμή εργάζονται στο εργοτάξιο, υπογραμμίζοντας την πρόοδο των εργασιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta