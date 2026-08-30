Λήγει η επιδότηση στα καύσιμα: Πώς διαμορφώνονται οι διυλιστηριακές τιμές βενζίνης και diesel

Οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς πλησιάζει η «ώρα μηδέν» για την επιδότηση που αφορούσε το diesel. Εν μέσω των διεθνών εξελίξεων, οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που έχει οδηγήσει την κυβέρνηση να εξετάζει δράσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Οι διυλιστηριακές τιμές σε βενζίνη και diesel

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι διυλιστηριακές τιμές των καυσίμων παρουσίασαν διαφορετική πορεία για την αμόλυβδη βενζίνη και το diesel κατά το τελευταίο διάστημα του Αυγούστου. Ειδικότερα, η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,51 ευρώ το λίτρο στις 30 Αυγούστου, σημειώνοντας μια οριακή αύξηση σε σχέση με τα 1,49 ευρώ το λίτρο που ίσχυαν στις 22 Αυγούστου.

Αντιθέτως, στο diesel παρατηρήθηκε μια αποκλιμάκωση της τιμής. Συγκεκριμένα, η διυλιστηριακή τιμή του diesel διαμορφώθηκε στα 1,38 ευρώ το λίτρο στις 30 Αυγούστου, πέφτοντας κάτω από το όριο του 1,40 ευρώ το λίτρο. Αυτό αντιπροσωπεύει μια αξιοσημείωτη μείωση από τα 1,47 ευρώ το λίτρο που καταγράφονταν στις 22 Αυγούστου.

Λήγει η επιδότηση στο diesel

Ένας καθοριστικός παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές του diesel είναι η επιδότηση, τόσο στην αντλία όσο και από τα διυλιστήρια, η οποία φτάνει στο τέλος της αύριο, 31 Αυγούστου. Η συγκεκριμένη επιδότηση είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση των τιμών του diesel σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Η επικείμενη λήξη της αναμένεται να διαμορφώσει νέα δεδομένα στην αγορά καυσίμων, με τους καταναλωτές να αναμένουν τις εξελίξεις.

Το βλέμμα στις διεθνείς εξελίξεις

Από την ερχόμενη εβδομάδα, το ενδιαφέρον της αγοράς και των καταναλωτών επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, στις διεθνείς εξελίξεις που διαμορφώνουν τις τιμές των αργών πετρελαίων και, κατά συνέπεια, των τελικών καυσίμων στην εγχώρια αγορά. Δεύτερον, θα παρακολουθήσουμε στενά εάν η παρατηρούμενη αποκλιμάκωση στις διυλιστηριακές τιμές του diesel θα μετακυλιστεί και στην τελική τιμή στην αντλία, ειδικά μετά τη λήξη της κρατικής επιδότησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr