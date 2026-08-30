Το ιστορικό πολυκατάστημα Notos κατεβάζει ρολά στην Αθήνα

Τίτλοι τέλους πέφτουν οριστικά για το ιστορικό πολυκατάστημα της Notos, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας. Το κατάστημα, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα, κατεβάζει ρολά στις 31 Αυγούστου, κλείνοντας έναν κύκλο λειτουργίας που σημάδεψε την εμπορική ζωή της πόλης. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας από τους περίπου 300 εργαζομένους του.

Το τέλος μιας εμπορικής εποχής

Η οριστική παύση λειτουργίας του πολυκαταστήματος της Notos στη Σταδίου και Αιόλου σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Το κατάστημα αυτό, γνωστό στους παλαιότερους ως «Αφοί Λαμπρόπουλοι», αποτελούσε για δεκαετίες ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και των αγοραστικών συνηθειών των κατοίκων και επισκεπτών της πρωτεύουσας.

Η παρουσία του στο κέντρο της πόλης το είχε αναδείξει σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς, συμβάλλοντας στην εμπορική ταυτότητα της περιοχής. Η απόφασή του να κατεβάσει οριστικά ρολά αφήνει ένα σημαντικό κενό στην αγορά και στην ιστορική μνήμη της Αθήνας.

Ημερομηνία κλεισίματος και προηγούμενες εξελίξεις

Το πολυκατάστημα θα κλείσει οριστικά τις πόρτες του στις 31 Αυγούστου. Η είδηση για το επικείμενο κλείσιμο του ιστορικού καταστήματος έγινε γνωστή τον περασμένο Μάιο. Τότε, ο όμιλος γνωστοποίησε την αρνητική αυτή εξέλιξη στο επιχειρησιακό σωματείο των εργαζομένων, προκαλώντας ανησυχία και κινητοποιήσεις.

Από τον Μάιο μέχρι και την οριστική ημερομηνία κλεισίματος, μεσολάβησε ένα διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι προσπάθησαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, μέσα από διάφορες μορφές διαμαρτυρίας.

Οι αντιδράσεις των εργαζομένων

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι περίπου 300 εργαζόμενοι του πολυκαταστήματος Notos προχώρησαν σε αρκετές διαμαρτυρίες και στάσεις εργασίας. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως αντίδραση στην απόφαση για το οριστικό κλείσιμο του καταστήματος και την επακόλουθη απώλεια των θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον τους και την οικογένειά τους, καθώς το κλείσιμο του καταστήματος επηρεάζει άμεσα τον βιοπορισμό τους. Οι διαμαρτυρίες τους αποτέλεσαν μέρος του δημόσιου διαλόγου για την τύχη του ιστορικού πολυκαταστήματος και των ανθρώπων του.

Ένα ιστορικό όνομα στην καρδιά της Αθήνας

Το πολυκατάστημα της Notos, που βρίσκεται στην κεντρική τοποθεσία της Σταδίου και Αιόλου, είναι γνωστό σε πολλούς Αθηναίους, ειδικά στους μεγαλύτερους σε ηλικία, με την παλαιότερη ονομασία του, «Αφοί Λαμπρόπουλοι». Αυτό το όνομα παραπέμπει σε μια μακρά ιστορία παρουσίας στην αθηναϊκή αγορά, καθιστώντας το κατάστημα ένα πραγματικό σύμβολο.

Η λειτουργία του επί σειρά ετών το καθιέρωσε ως ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς για το κέντρο της Αθήνας, συνδέοντας το όνομά του με την εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης. Το κλείσιμό του σηματοδοτεί το τέλος αυτής της μακράς και σημαντικής πορείας.

Με πληροφορίες από: Reader