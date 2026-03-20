Ανθεκτικότητα και αύξηση μέσης τιμής στα Airbnb τον Φεβρουάριο: Τα στοιχεία της αγοράς

Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, κλείνοντας τον Φεβρουάριο του 2026 με θετικά πρόσημα. Παρά τις εποχικές προκλήσεις και τις πληθωριστικές πιέσεις, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, οδηγώντας σε μια αισθητή αύξηση της μέσης ημερήσιας τιμής (ADR) σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του κλάδου και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου.

Η εικόνα της ζήτησης και οι οικονομικές επιδόσεις

Αύξηση της μέσης τιμής: Η μέση τιμή διανυκτέρευσης κατέγραψε άνοδο, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος όσο και στην ανάγκη των ιδιοκτητών να καλύψουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος.

Πληρότητα σε σταθερά επίπεδα: Η πληρότητα των καταλυμάτων τύπου Airbnb διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με τους μεγάλους αστικούς προορισμούς, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, να κρατούν τα σκήπτρα της ζήτησης.

Συνεισφορά του "City Break": Ο Φεβρουάριος ευνοήθηκε από την ενίσχυση του τουρισμού πόλεων και τις επαγγελματικές μετακινήσεις, οι οποίες στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη βραχυχρόνια μίσθωση λόγω της ευελιξίας και των παροχών που προσφέρει.

Έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR): Η συνδυαστική άνοδος τιμών και πληρότητας οδήγησε σε βελτίωση των συνολικών εσόδων για τους οικοδεσπότες, προσφέροντας μια σημαντική τονωτική ένεση στην έναρξη της τουριστικής χρονιάς.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το νέο τοπίο

Θεσμικό πλαίσιο: Οι πρόσφατες φορολογικές ρυθμίσεις και οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν στη δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης φαίνεται πως οδηγούν σε μια πιο επαγγελματική διαχείριση των ακινήτων, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις τιμές.

Ποιοτική αναβάθμιση: Οι ιδιοκτήτες επενδύουν πλέον περισσότερο στην ενεργειακή αναβάθμιση και τη διακόσμηση των ακινήτων τους, προκειμένου να ξεχωρίσουν στον έντονο ανταγωνισμό και να δικαιολογήσουν τις υψηλότερες τιμές.

Προτιμήσεις ταξιδιωτών: Η τάση για "value for money" επιλογές συνεχίζεται, με τους επισκέπτες να αναζητούν πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα που προσφέρουν τη δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος του ταξιδιού τους.

Επιρροή των πλατφορμών: Οι αλγόριθμοι των μεγάλων πλατφορμών (Airbnb, Booking.com) επιβραβεύουν τα καταλύματα με υψηλές βαθμολογίες, ωθώντας την αγορά προς υψηλότερα επίπεδα υπηρεσιών.

Διαβάστε ακόμα: Προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις: Οδηγός για τις προθεσμίες και τις παγίδες