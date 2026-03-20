Νέο Market Pass 2026: Αναδρομικά ποσά έως 1.200 ευρώ για 210.000 δικαιούχους

Η ενεργοποίηση του νέου Market Pass πλησιάζει, προσφέροντας σημαντική οικονομική στήριξη σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια στα τρόφιμα.

Η νέα πρωτοβουλία και η χρηματοδότησή της

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος, το οποίο φέρει την ονομασία «Επισιτιστική Βοήθεια & Υλική Στέρηση». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο μεγαλύτερο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027», με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παροχή μηνιαίου voucher αγορών, το οποίο θα φτάνει σε μεσοσταθμικά 40 ευρώ.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα αρχίσει σταδιακά από το καλοκαίρι, με τις κύριες πληρωμές να προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2026. Ένα από τα πιο θετικά στοιχεία είναι ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν αναδρομικά ποσά, τα οποία μπορεί να φτάσουν έως 1.200 ευρώ.

Αναδρομικά ποσά: Πώς υπολογίζονται

Η πίστωση των αναδρομικών θα καθοριστεί με βάση τους μήνες αναμονής και κατοχύρωσης του δικαιώματος από τον κάθε ωφελούμενο. Τα ποσά υπολογίζονται ως εξής:

- 6 μήνες αναδρομικά: 40 ευρώ × 6 = 240 ευρώ - 12 μήνες αναδρομικά: 40 ευρώ × 12 = 480 ευρώ - 18 μήνες αναδρομικά: 40 ευρώ × 18 = 720 ευρώ - 24 μήνες αναδρομικά: 40 ευρώ × 24 = 960 ευρώ - 30 μήνες αναδρομικά: 40 ευρώ × 30 = 1.200 ευρώ

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Η νέα ενίσχυση στοχεύει αυστηρά στους πιο ευάλωτους πολίτες, με περίπου 210.000 νοικοκυριά να αναμένονται ως δικαιούχοι. Αυτοί οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

1. **Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)**: Όλα τα νοικοκυριά που λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα. 2. **Πρώην Δικαιούχοι**: Άτομα και οικογένειες που ήταν δικαιούχοι του επιδόματος από την 1η Μαρτίου 2024, ανεξάρτητα από το αν σήμερα έχει διακοπεί η ενίσχυσή τους. 3. **Πολίτες σε ακραία φτώχεια**: Άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας ένδειας και έχουν τη σχετική πιστοποίηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Λειτουργία και κανόνες χρήσης των vouchers

Τα vouchers θα διατίθενται σε ηλεκτρονική (ή άλλη) μορφή και θα συνοδεύονται από αυστηρούς κανόνες χρήσης, προοριζόμενα αποκλειστικά για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Συγκεκριμένα:

- Εξαργυρώνονται μόνο σε σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία και καταστήματα τροφίμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. - Το ποσό της επιταγής δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά και δεν επιτρέπεται η ανάληψη από ΑΤΜ. - Απαγορεύεται η χρήση του voucher για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Οι πολίτες θα καταχωρούν τα στοιχεία τους και θα ενημερώνονται ψηφιακά για την έγκριση της αίτησής τους.

Μόλις επιβεβαιωθούν τα στοιχεία και πιστοποιηθούν οι δικαιούχοι, η πίστωση των χρημάτων θα γίνεται είτε μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας (μέσω smartphone με τεχνολογία NFC), είτε απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος.

Η νέα πρωτοβουλία του Market Pass αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, που πλήττονται από τις αυξανόμενες τιμές στα τρόφιμα. Η δυνατότητα αναδρομικών πληρωμών αναδεικνύει την ανάγκη για ταχεία και αποτελεσματική στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη. Ωστόσο, η επιτυχία του προγράμματος θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του και την προσβασιμότητα των πολιτών στις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων.

