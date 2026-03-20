Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 είναι σε πλήρη εξέλιξη, με πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους να συμμετέχουν στο σύστημα των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Αυτή η δυνατότητα αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, των οποίων τα στοιχεία έχουν ήδη συμπληρωθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Αυτή η διευκόλυνση μειώνει σημαντικά την ανάγκη για συμπλήρωση των δηλώσεων, ωστόσο η ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων βαραίνει αποκλειστικά τους φορολογούμενους. Παρά την αυτόματη δημιουργία της δήλωσης, οι πολίτες υποχρεούνται να ελέγξουν τα στοιχεία τους.

Καθοριστικές προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων

Η 16η Απριλίου 2026 είναι η καθοριστική ημερομηνία, καθώς τότε θα οριστικοποιηθούν όλες οι δηλώσεις που δεν θα έχουν υποστεί καμία παρέμβαση. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διορθώσεις μέχρι τις 15 Απριλίου, υποβάλλοντας αρχικές δηλώσεις. Από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου, μπορούν να καταθέσουν τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμα.

Για εκείνους που διαπιστώσουν ότι τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι σωστά και πλήρη, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, καθώς η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης υποβολής, εάν οι φορολογούμενοι θέλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία νωρίτερα.

Σημεία που απαιτούν προσοχή

Η προσοχή στον έλεγχο προσωπικών στοιχείων είναι κρίσιμη. Η οικογενειακή κατάσταση, οι εξαρτώμενοι και άλλα βασικά δεδομένα επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό του φόρου και την πρόσβαση σε επιδόματα. Λάθη ή παραλείψεις σε αυτά τα σημεία μπορεί να έχουν σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

Επιπλέον, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των δηλωθέντων εισοδημάτων, καθώς συχνά δεν καταχωρούνται όλα τα ποσά, ιδίως για εισοδήματα από ενοίκια ή περιστασιακή εργασία. Η μη δήλωση αυτών των ποσών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις σε μελλοντικούς ελέγχους.

Εξίσου σημαντικός είναι ο έλεγχος των παρακρατηθέντων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς λάθη σε αυτά τα στοιχεία μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση του φόρου ή καθυστέρηση επιστροφών.

Η σημασία των ηλεκτρονικών δαπανών

Οι ηλεκτρονικές δαπάνες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς σχετίζονται με την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου. Εάν τα καταγεγραμμένα ποσά δεν είναι επαρκή, οι φορολογούμενοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σχετικοί συναλλαγές έχουν καταγραφεί σωστά.

Η επιρροή των τεκμηρίων διαβίωσης, όπως οι κατοικίες και τα οχήματα, παραμένει σημαντική. Σε περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούν για την κάλυψή τους, μπορεί να προκύψει αυξημένος φόρος βάσει τεκμαρτού εισοδήματος.

Αναλυτικά:

Οι «παγίδες» και τα σημεία που απαιτούν προσοχή



Έλεγχος αποδείξεων: Μην επαναπαύεστε στον προσυμπληρωμένο κωδικό των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι το ποσό καλύπτει το 30% του εισοδήματός σας, καθώς η διαφορά φορολογείται με συντελεστή 22%.

Λανθασμένα στοιχεία από τρίτους: Υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους στις βεβαιώσεις αποδοχών που απέστειλαν οι εργοδότες ή οι τράπεζες. Αν εντοπίσετε απόκλιση, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα για τη διόρθωση πριν την υποβολή.

Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να δηλώσουν εγκαίρως τα ανείσπρακτα ενοίκια με τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες, ώστε να μην φορολογηθούν για εισόδημα που δεν εισέπραξαν.

Κάλυψη τεκμηρίων: Η αυτόματη δήλωση δεν λαμβάνει υπόψη την «ανάλωση κεφαλαίου» από προηγούμενα έτη. Αν τα τεκμήρια διαβίωσης (αυτοκίνητα, σπίτια) ξεπερνούν το εισόδημά σας, πρέπει να παρέμβετε χειροκίνητα για να καλύψετε τη διαφορά και να αποφύγετε τον έξτρα φόρο.

Προστατευόμενα μέλη: Ελέγξτε αν έχουν συμπεριληφθεί σωστά τα τέκνα ή άλλα μέλη, καθώς η παράλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του αφορολόγητου ορίου ή κοινωνικών επιδομάτων.

Ειδοποιήσεις και έλεγχος στοιχείων

Η ΑΑΔΕ ανακοινώνει ότι σε περίπτωση αλλαγών στα στοιχεία που διαθέτει, οι φορολογούμενοι θα ειδοποιούνται για να επανεξετάσουν τη δήλωσή τους. Αν οι αλλαγές συμβούν πριν την υποβολή, ενσωματώνονται αυτόματα. Ωστόσο, αν προκύψουν μετά την οριστικοποίηση, απαιτείται τροποποιητική δήλωση.

Τέλος, η προσοχή στον έλεγχο των τραπεζικών στοιχείων, και κυρίως του IBAN, είναι κρίσιμη για την έγκαιρη επιστροφή φόρου. Η προσεκτική επιβεβαίωση όλων των στοιχείων είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών, προστίμων και περιττής ταλαιπωρίας.

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αποτελεί σημαντική υποχρέωση για τους πολίτες, και η εισαγωγή προσυμπληρωμένων δηλώσεων φέρνει μια νέα διάσταση στην εμπειρία αυτή. Ωστόσο, η ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων παραμένει στους φορολογούμενους, καθιστώντας τον έλεγχο και την επιβεβαίωση κρίσιμες για την αποφυγή προβλημάτων. Η καλή γνώση των προθεσμιών και των απαιτούμενων στοιχείων θα βοηθήσει τους φορολογούμενους να διαχειριστούν καλύτερα αυτή τη διαδικασία.

