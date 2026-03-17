Καύσιμα από «χρυσάφι» – Σε ποιες περιοχές η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο

Η κατάσταση στην αγορά καυσίμων έχει γίνει πιο δύσκολη από ποτέ, καθώς οι τιμές συνεχίζουν να σημειώνουν ανησυχητική αύξηση, ιδιαίτερα μετά από 17 ημέρες πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Παρά τις προσπάθειες επιβολής πλαφόν, οι ανατιμήσεις είναι καθημερινές και οι καταναλωτές πλήττονται. Στις Κυκλάδες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, με την κατάσταση να είναι εξίσου σοβαρή και σε άλλες περιοχές, όπως η Λευκάδα με 1,96 ευρώ και οι νομοί Ηρακλείου και Χανίων, όπου η τιμή φτάνει τα 1,95 ευρώ.

Ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά

Ο Αργύρης Παπαθανασίου, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, υπογράμμισε τη σημασία του κόστους μεταφοράς των καυσίμων, σημειώνοντας: «Εάν αφαιρέσουμε από τα 12 σεντς το ΦΠΑ, μένουν 9,5 σεντς μεικτά. Τα λειτουργικά έξοδα ενός πρατηρίου κυμαίνονται από 8 έως 10 σεντς». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι έχει γίνει ειδική πρόβλεψη για τα νησιά, καθώς η κατάσταση είναι ιδιαίτερη λόγω της αύξησης του κόστους μεταφοράς, και οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν προήλθαν από μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αποδράσεις στη Βουλγαρία για φθηνότερη βενζίνη

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει πολλούς οδηγούς από τη Βόρεια Ελλάδα να ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους. «Οι τιμές είναι πιο συμφέρουσες σε σχέση με τα ελληνικά πρατήρια, με διαφορά περίπου 40 λεπτών», δήλωσε καταναλωτής που επισκέπτεται τη γειτονική χώρα. Αυτή η τάση έχει αυξηθεί, καθώς οι οδηγοί αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα έξοδά τους.

Εντατικοποίηση των ελέγχων για αισχροκέρδεια

Η ανεξάρτητη αρχή έχει αυξήσει τους ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα επιβαρύνονται αδικαιολόγητα από τις αυξήσεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι τιμές αυξάνονται σε καθημερινή βάση, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες που βλέπουν τα οικονομικά τους να πλήττονται.

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά καυσίμων αποδεικνύει την επίδραση που έχουν οι διεθνείς συγκρούσεις στις τοπικές αγορές. Η ανάγκη για ειδικές ρυθμίσεις στα νησιά και η στροφή των πολιτών προς γειτονικές χώρες για φθηνότερα καύσιμα αναδεικνύουν την πίεση που ασκείται στην ελληνική οικονομία. Οι εντατικοί έλεγχοι για την αποτροπή της αισχροκέρδειας είναι κρίσιμοι, αλλά η πραγματική λύση απαιτεί στρατηγικές που να αντιμετωπίζουν τις ρίζες των προβλημάτων στις τιμές των καυσίμων.

