Η κατάσταση στην ελληνική οικονομία προκαλεί ανησυχία, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου ασκούν πιέσεις σε όλα τα αγαθά. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να λάβει στοχευμένα αλλά προσωρινά μέτρα για την υποστήριξη των πολιτών, αναμένοντας το πράσινο φως από τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών αξιολογεί την κατάσταση της αγοράς και ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το «οπλοστάσιο» των μέτρων, χωρίς να υπάρχει σαφής πρόβλεψη για την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης.

Εξελίξεις για το fuel pass και το market pass

Τα μέτρα τύπου fuel pass και market pass φαίνεται να βρίσκονται σε αναμονή, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένονται σε δύο εβδομάδες. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σταθεροποιηθεί γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2020-2022. Παράλληλα, η μέση τιμή βενζίνης έχει φτάσει τα 2 ευρώ το λίτρο, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για άμεσες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τα κριτήρια για τις επιδοτήσεις αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτά του 2022, όταν οι επιδοτήσεις κυμαίνονταν από 30 έως 50 ευρώ ανά τρίμηνο, με μεγαλύτερη ενίσχυση για τα νησιά.

Στήριξη για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις σχετικά με τη στήριξη των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ενόψει του καλοκαιριού. Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωσε ότι «θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», αναφερόμενος στις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πέρυσι, η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% είχε σαν αποτέλεσμα να μην αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν και μειώσεις.

Στιγμές κρίσιμες για την Ευρώπη

Η Ελλάδα, υπό την πίεση των αυξανόμενων τιμών και της ανατιμολόγησης των προϊόντων, στρέφει το βλέμμα της προς την Ευρώπη, ζητώντας άμεσες δράσεις για την στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Το διεθνές περιβάλλον, επηρεασμένο από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα που επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα, το κόστος ενέργειας και τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη και την Παρασκευή για να εξετάσουν την κατάσταση και να εντοπίσουν τρόπους για μια συντονισμένη αντίδραση. Η Αθήνα πιέζει για μια κοινή στρατηγική σχετικά με τις τιμές της ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε τη σημασία της προετοιμασίας της Ευρώπης, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της ενεργειακής κρίσης του 2022» και να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά αν κριθεί απαραίτητο.

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην ελληνική οικονομία, εξαιτίας των διεθνών εξελίξεων και των ανατιμήσεων, απαιτεί άμεσες και αποτελεσματικές δράσεις από την κυβέρνηση. Οι προετοιμασίες για την ενεργοποίηση μέτρων στήριξης όπως το fuel pass και το market pass είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Η συνεργασία με την Ευρώπη και η διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής για την ενέργεια είναι επίσης κρίσιμες, καθώς η κρίση αυτή θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνία.

Διαβάστε ακόμα: ΕΝΦΙΑ 2026: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στην ΑΑΔΕ – Δείτε τώρα τον λογαριασμό και τις δόσεις