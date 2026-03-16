Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων: Δημιουργούνται 2.000 θέσεις εργασίας

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης που στοχεύει στην πρόσληψη 2.000 ανέργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το πρόγραμμα αφορά άτομα άνω των 18 ετών που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της ανεργίας στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από επιχορηγήσεις που κυμαίνονται από 50% έως 70% του συνολικού κόστους της πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των ασφαλιστικών εισφορών.

Επιχορήγηση και διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η επιχορήγηση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις μπορεί να φτάσει έως και 875 ευρώ το μήνα για κάθε νέο υπάλληλο, και η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ είτε μέσω του gov.gr.

Αφού υποβληθεί η αίτηση, οι σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα ελέγξουν αν η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και θα προτείνουν υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα.

Οικονομική στήριξη και προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 21.000.000 ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από τη ΔΥΠΑ. Αυτή η πρωτοβουλία αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία και να ενισχύσει την απασχόληση στην περιοχή.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τις απαιτήσεις του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Σχολιασμός

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της ΔΥΠΑ δείχνει τη δέσμευση της κυβέρνησης να στηρίξει την απασχόληση και να μειώσει την ανεργία, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, προσφέροντας ευκαιρίες σε περισσότερους πολίτες να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

