Voucher ΔΥΠΑ 750 ευρώ: Πόσα θα λάβετε τελικά και πότε ανακοινώνονται οι πίνακες

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκληθεί από το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο προσφέρει voucher ύψους 750 ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν πόσα χρήματα θα λάβουν καθαρά, τη διάρκεια της κατάρτισης και πότε θα ανακοινωθούν οι λίστες των δικαιούχων.

Εκρηκτική συμμετοχή και επιδότηση

Η ανταπόκριση από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ήταν εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε 48 ώρες υποβλήθηκαν συνολικά 237.505 αιτήσεις. Με την πλατφόρμα voucher.gov.gr να έχει κλείσει, πολλοί εργαζόμενοι περιμένουν την ανάρτηση του Μητρώου Ωφελουμένων με ανυπομονησία.

Η ζήτηση για τα voucher υπερέβη κατά πολύ τις διαθέσιμες θέσεις, οι οποίες ανέρχονται σε 114.384. Αυτό σημαίνει ότι λιγότεροι από τους μισούς αιτούντες θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η μεγάλη συμμετοχή είναι ενδεικτική της ανάγκης των εργαζομένων να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε κρίσιμους τομείς, όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα καθαρά ποσά και οι προϋποθέσεις

Αν και το voucher ανακοινώνεται ως 750 ευρώ, οι δικαιούχοι θα λάβουν τελικά περίπου 600 ευρώ στον λογαριασμό τους. Η καταβολή του ποσού δεν είναι αυτόματη και απαιτεί την εκπλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων:

1. **Διάρκεια κατάρτισης**: Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν 150 ώρες κατάρτισης, εκ των οποίων οι 149 ώρες πραγματοποιούνται μέσω ασύγχρονης τηλεκατάρτισης, προσφέροντας ευελιξία.

2. **Πιστοποίηση**: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Επόμενα βήματα και ανακοινώσεις

Η διαδικασία συνεχίζεται με την πλατφόρμα gov.gr να είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις των Παρόχων Κατάρτισης (ΣΕΚ). Η ΔΥΠΑ αναμένεται να δημοσιεύσει σύντομα τους προσωρινούς πίνακες, ενημερώνοντας τους υποψήφιους σχετικά με την τύχη της αίτησής τους:

- **Εγκρίθηκε**: Εάν η αίτηση είναι εντός των 114.384 θέσεων. - **Απορρίφθηκε**: Εάν οι θέσεις έχουν εξαντληθεί.

Αφού οριστικοποιηθεί το μητρώο, οι επιλεγμένοι δικαιούχοι θα κληθούν να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμούν από τη λίστα των πιστοποιημένων προγραμμάτων.

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα voucher της ΔΥΠΑ δείχνει τη μεγάλη ανάγκη των εργαζομένων να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Η συμμετοχή πολλών αιτούντων σε συνδυασμό με τη περιορισμένη διαθεσιμότητα θέσεων αποκαλύπτει την επιτακτική ανάγκη για περισσότερα προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης, ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

