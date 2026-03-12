Διόδια με το χιλιόμετρο στην Ελλάδα: Νέο σύστημα χρέωσης στον Πατρών - Πύργου

Από τις 13 Μαρτίου 2026, το νέο σύστημα χρέωσης για τα διόδια στην Ελλάδα θα εισαχθεί στον δρόμο Πατρών - Πύργου. Το καινοτόμο αυτό μέτρο θα επιτρέπει τη χρέωση με βάση τα χιλιόμετρα που διανύει ο κάθε οδηγός, προσφέροντας μια πιο δίκαιη και διαφανή μέθοδο πληρωμής.

Λειτουργία του νέου συστήματος

Η χιλιομετρική χρέωση σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πληρώνουν ανάλογα με την απόσταση που διανύουν. Αυτό διαφοροποιείται από το παραδοσιακό σύστημα, όπου οι πληρωμές γίνονται με σταθερές τιμές ανά διόδιο. Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του νέου συστήματος περιλαμβάνουν τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης, που θα καταγράφουν την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από τον αυτοκινητόδρομο.

Εκπτώσεις και προσφορές

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου συστήματος, θα ισχύσουν και εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Για παράδειγμα, οι οδηγοί που θα χρησιμοποιούν τον δρόμο συχνά θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ειδικές προσφορές, όπως μηνιαία ή ετήσια πακέτα, που θα μειώνουν το συνολικό κόστος των διοδίων.

Αντίκτυπος στην κυκλοφορία και την οικονομία

Η εισαγωγή της χιλιομετρικής χρέωσης αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία και στην οικονομία των μεταφορών στην περιοχή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς οι οδηγοί θα είναι πιο προσεκτικοί στην επιλογή των διαδρομών τους, γνωρίζοντας ότι οι πληρωμές θα εξαρτώνται από την πραγματική απόσταση που διανύουν.

Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει ποικιλία αντιδράσεων από τους οδηγούς και τους επαγγελματίες του κλάδου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το νέο σύστημα θα προσφέρει περισσότερη διαφάνεια και δικαιοσύνη, ενώ άλλοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις στις μεταφορές και στις οικογενειακές οικονομίες.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος χρέωσης με το χιλιόμετρο στον Πατρών - Πύργου αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι αλλαγές στον τομέα των διοδίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα τη ζωή των πολιτών και τις μεταφορές στη χώρα.

