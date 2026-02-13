Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς οι τιμές στα κρέατα και σε δεκάδες βασικά αγαθά συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Παρά την οριακή μείωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,5% για τον Ιανουάριο, τα τρόφιμα ακολουθούν τη δική τους «εκρηκτική» τροχιά, με ανατιμήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο.

Πρωταθλητές στις αυξήσεις: Τα προϊόντα που ακρίβυναν

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής σκαρφάλωσε στο 4,5% τον Ιανουάριο (από 3,6% τον Δεκέμβριο). Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με διψήφια ποσοστά αυξήσεων σε βασικά είδη:

Μοσχάρι: Η μεγαλύτερη αύξηση που αγγίζει το 25,4%.

Σοκολάτες: Άνοδος 20,3%.

Καφές: Αυξημένος κατά 17,7%.

Φρούτα: Ανατίμηση 11,8%.

Αμνοερίφια: Το αρνί και το κατσίκι σημειώνουν αύξηση 8,5%.

Γαλακτοκομικά & Αυγά: Άνοδος 4,7%.

Εκτός του τομέα των τροφίμων, σημαντικές επιβαρύνσεις καταγράφονται στα ενοίκια (+8,7%) και στα είδη ένδυσης/υπόδησης (+8%).

Γιατί ακριβαίνει το κρέας;

Οι αναλυτές αποδίδουν το ράλι των τιμών στο κρέας σε δύο βασικούς παράγοντες:

Μειωμένη Παραγωγή στην Ευρώπη: Παρατηρείται σημαντική έλλειψη στην παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, κυρίως στη Γαλλία και την Ολλανδία.



Παρατηρείται σημαντική έλλειψη στην παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, κυρίως στη Γαλλία και την Ολλανδία. Ευλογιά των Αιγοπροβάτων: Η νόσος έχει οδηγήσει στη θανάτωση περισσότερων από 500.000 ζώων, επηρεάζοντας άμεσα την προσφορά στην αγορά.

Η Ελλάδα στην 3η θέση της Ευρωζώνης

Η χώρα μας παραμένει στις υψηλές θέσεις της ακρίβειας εντός της Ευρωζώνης. Ενώ ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρώπη υποχώρησε στο 1,7%, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,8% (σύμφωνα με τη Eurostat), φέρνοντας τη χώρα στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, παραμένει το «αγκάθι» που παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

