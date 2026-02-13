Ακρίβεια: «Φωτιά» στις τιμές των κρεάτων – Αυξήσεις έως και 25% στο μοσχάρι. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ακρίβεια: «Φωτιά» στις τιμές των κρεάτων – Αυξήσεις έως και 25% στο μοσχάρι. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σε κατάσταση πολιορκίας βρίσκονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, καθώς οι τιμές στα κρέατα και σε δεκάδες βασικά αγαθά συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Παρά την οριακή μείωση του γενικού πληθωρισμού στο 2,5% για τον Ιανουάριο, τα τρόφιμα ακολουθούν τη δική τους «εκρηκτική» τροχιά, με ανατιμήσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο.

Πρωταθλητές στις αυξήσεις: Τα προϊόντα που ακρίβυναν
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής σκαρφάλωσε στο 4,5% τον Ιανουάριο (από 3,6% τον Δεκέμβριο). Οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με διψήφια ποσοστά αυξήσεων σε βασικά είδη:

  • Μοσχάρι: Η μεγαλύτερη αύξηση που αγγίζει το 25,4%.
  • Σοκολάτες: Άνοδος 20,3%.
  • Καφές: Αυξημένος κατά 17,7%.
  • Φρούτα: Ανατίμηση 11,8%.
  • Αμνοερίφια: Το αρνί και το κατσίκι σημειώνουν αύξηση 8,5%.
  • Γαλακτοκομικά & Αυγά: Άνοδος 4,7%.

Εκτός του τομέα των τροφίμων, σημαντικές επιβαρύνσεις καταγράφονται στα ενοίκια (+8,7%) και στα είδη ένδυσης/υπόδησης (+8%).

Γιατί ακριβαίνει το κρέας;
Οι αναλυτές αποδίδουν το ράλι των τιμών στο κρέας σε δύο βασικούς παράγοντες:

  • Μειωμένη Παραγωγή στην Ευρώπη: Παρατηρείται σημαντική έλλειψη στην παραγωγή μοσχαρίσιου κρέατος, κυρίως στη Γαλλία και την Ολλανδία.
  • Ευλογιά των Αιγοπροβάτων: Η νόσος έχει οδηγήσει στη θανάτωση περισσότερων από 500.000 ζώων, επηρεάζοντας άμεσα την προσφορά στην αγορά.

Η Ελλάδα στην 3η θέση της Ευρωζώνης
Η χώρα μας παραμένει στις υψηλές θέσεις της ακρίβειας εντός της Ευρωζώνης. Ενώ ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρώπη υποχώρησε στο 1,7%, στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 2,8% (σύμφωνα με τη Eurostat), φέρνοντας τη χώρα στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί την ενέργεια και τα τρόφιμα, παραμένει το «αγκάθι» που παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Διαβάστε ακόμα: Προσοχή στις προθεσμίες: Ποιες τρεις ημερομηνίες «κλειδώνουν» φόρους και εκπτώσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Μαρία Κωνσταντάρου: «Πούλησα αντίκες και Τσαρούχηδες για να ζήσω» – Η δραματική έκκληση για τον «Εκατομμυριούχο»
ShowBiz

Μαρία Κωνσταντάρου: «Πούλησα αντίκες και Τσαρούχηδες για να ζήσω» – Η δραματική έκκληση για τον «Εκατομμυριούχο»

Πήγε στο νοσοκομείο για «στομαχικό ιό» και βγήκε με μωρό στην αγκαλιά
Παράξενα

Πήγε στο νοσοκομείο για «στομαχικό ιό» και βγήκε με μωρό στην αγκαλιά

Πορτοκαλί Συναγερμός από την ΕΜΥ: Έρχεται το Δεύτερο Κύμα της Κακοκαιρίας
Ο Καιρός

Πορτοκαλί Συναγερμός από την ΕΜΥ: Έρχεται το Δεύτερο Κύμα της Κακοκαιρίας

«Αγώνας ενάντια στον χρόνο» για 2χρονο αγόρι μετά από αδιανόητο ιατρικό λάθος
Κόσμος

«Αγώνας ενάντια στον χρόνο» για 2χρονο αγόρι μετά από αδιανόητο ιατρικό λάθος

Υπόθεση Κατασκοπείας: Τα Φωτογραφικά Ντοκουμέντα του Σμήναρχου από το Σινικό Τείχος. Αυτός είναι ο «Στίβεν»
Κοινωνία

Υπόθεση Κατασκοπείας: Τα Φωτογραφικά Ντοκουμέντα του Σμήναρχου από το Σινικό Τείχος. Αυτός είναι ο «Στίβεν»