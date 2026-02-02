Επίδομα Παιδιού Α21: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή του 2026

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για χιλιάδες οικογένειες, καθώς ο ΟΠΕΚΑ οριστικοποίησε το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Παιδιού (Α21) για το 2026. Η πληρωμή αυτή αποτελεί σημαντική ανάσα για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καλύπτοντας το πρώτο δίμηνο του έτους (Ιανουάριο και Φεβρουάριο).

Οι 3 ημερομηνίες «φωτιά» για τους δικαιούχους

Για να μη χάσετε την πρώτη πληρωμή, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις εξής ημερομηνίες:

Τέλη Φεβρουαρίου 2026: Α ναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα στην ΗΔΙΚΑ για την υποβολή των νέων αιτήσεων.



13 Μαρτίου 2026: Είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης, ώστε να συμπεριληφθείτε στην πρώτη δόση.



Τρίτη 31 Μαρτίου 2026: Η ημέρα που τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Πόσα χρήματα θα λάβετε

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα. Ενδεικτικά, για το 2026:

1 Παιδί: Έως 70€ το μήνα (140€ το δίμηνο).

2 Παιδιά: Από 84€ έως 140€ το δίμηνο (ανάλογα με την εισοδηματική κλίμακα).

3 Παιδιά & άνω: Το ποσό αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας έως τα 140€ ανά παιδί για τις χαμηλότερες εισοδηματικά ομάδες.

Η «παγίδα» της φορολογικής δήλωσης και της οριστικής υποβολής

Προσοχή απαιτείται σε δύο σημεία για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων:

Οριστική Υποβολή: Πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά αλλά ξεχνούν να πατήσουν το κουμπί «Οριστική Υποβολή». Αίτηση σε κατάσταση «Προσωρινή Αποθήκευση» δεν επεξεργάζεται και δεν πληρώνεται.



Πολλοί γονείς αποθηκεύουν την αίτηση προσωρινά αλλά ξεχνούν να πατήσουν το κουμπί «Οριστική Υποβολή». Αίτηση σε κατάσταση «Προσωρινή Αποθήκευση» δεν επεξεργάζεται και δεν πληρώνεται. Φορολογική Δήλωση: Η πρώτη δόση θα καταβληθεί με βάση τη δήλωση του προηγούμενου έτους (εισοδήματα 2024). Ωστόσο, για να μη σταματήσει η ροή των χρημάτων στις επόμενες δόσεις, θα πρέπει να υποβάλετε εγκαίρως τη νέα φορολογική δήλωση το 2026.

Τι να προσέξετε στην αίτηση



Ελέγξτε αν το IBAN σας είναι σωστό και αν είστε ο κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.



Αν το παιδί σας έκλεισε τα 18 αλλά είναι φοιτητής, δικαιούστε το επίδομα έως τα 24, αρκεί να επισυνάψετε την απαραίτητη βεβαίωση σπουδών.



αλλά είναι φοιτητής, δικαιούστε το επίδομα έως τα 24, αρκεί να επισυνάψετε την απαραίτητη βεβαίωση σπουδών. Σε περίπτωση λάθους, μπορείτε να ακυρώσετε την αίτηση και να υποβάλετε νέα, αρκεί να μην έχει γίνει ήδη η πληρωμή.

