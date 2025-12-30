Λήγει σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η προθεσμία για διορθώσεις που επηρεάζουν την επιστροφή ενός ενοικίου, βάσει της φορολογικής δήλωσης του 2024. Όσοι δεν κινηθούν εγκαίρως κινδυνεύουν να χάσουν χρήματα που δικαιούνται.



Τι διορθώνεται μέχρι τα μεσάνυχτα

Οι βασικές αστοχίες που πρέπει να ελεγχθούν άμεσα:

Μηνιαίο αντί για ετήσιο ενοίκιο

Πολλοί δήλωσαν το μηνιαίο μίσθωμα ως ετήσιο στο Ε1. Έτσι, η επιστροφή υπολογίστηκε στο 1/12 του σωστού ποσού και πιστώθηκαν μόλις 20–40 ευρώ.

Μη δηλωμένο IBAN

Όσοι δεν είχαν καταχωρίσει IBAN στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεν έλαβαν καμία πληρωμή.

Ελλιπή ή ανύπαρκτα ηλεκτρονικά μισθωτήρια

Χωρίς σωστά δικαιολογητικά, η επιστροφή δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ετήσια δαπάνη ενοικίου 2024:

Κύρια κατοικία: κωδ. 811–816

Φοιτητική κατοικία τέκνων: κωδ. 817–822



Σημαντική αλλαγή από 1η Ιανουαρίου 2026

Από το νέο έτος, αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων:

Υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζών

Ενοικιαστές που πληρώνουν με μετρητά:

Χάνουν την επιδότηση ενοικίου, ακόμη κι αν πληρούν όλα τα κριτήρια.

Ιδιοκτήτες που εισπράττουν με μετρητά:

Χάνουν την έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια.

Παράδειγμα: Ετήσια έσοδα 12.000€ → φορολόγηση στα 12.000€ (όχι στα 11.400€).

Επαγγελματικά ενοίκια:

Πληρωμές με μετρητά δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τις επιχειρήσεις.



Χρήσιμη επισήμανση

Η φετινή εφαρμογή του μέτρου οδήγησε σε αύξηση των δηλωθέντων μισθωμάτων (μέσος όρος από ~250€ σε ~400€), ένδειξη ότι δηλώνονται πλέον πιο ρεαλιστικά ποσά για μεγαλύτερη επιστροφή.



Συμπέρασμα

Ελέγξτε και διορθώστε σήμερα: ετήσιο ποσό, IBAN, μισθωτήριο.

Από 1/1/2026: πληρωμές μόνο μέσω τραπεζών για να μη χαθούν επιδότηση και φορολογικά οφέλη

