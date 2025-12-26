Φορολοταρία και πληρωμές με IRIS: Έρχεται κλήρωση για όσους χρησιμοποιούν το σύστημα – Θετικές οι τράπεζες

Νέες προοπτικές ανοίγονται για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται πλέον η ένταξη των πληρωμών μέσω IRIS σε μηχανισμό φορολοταρίας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της χρήσης του από τους καταναλωτές.

Το IRIS περνά σε νέα φάση ανάπτυξης, επεκτείνοντας τη λειτουργία του και στα φυσικά καταστήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου καταγράφηκαν περίπου 100.000 συναλλαγές συνολικής αξίας 1,5 εκατ. ευρώ, αμέσως μετά την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS Commerce από τους επαγγελματίες.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση έχει το εθνικό έργο «IRIS Παντού», που παρουσίασε πρόσφατα η ΔΙΑΣ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που καθιστά τις άμεσες πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό (Account to Account) διαθέσιμες σε κάθε φυσικό και ηλεκτρονικό σημείο πώλησης. Με το εγχείρημα αυτό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρώπης που πετυχαίνουν καθολική αποδοχή άμεσων πληρωμών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την παρουσίαση του έργου, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε ότι καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία του IRIS παίζουν η σωστή ενημέρωση και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Όπως σημείωσε, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση και την ομαλή ενσωμάτωση μιας εθνικής υποδομής πληρωμών στην καθημερινότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Πόντοι, κίνητρα και… κλήρωση

Το σχέδιο για τη μαζική υιοθέτηση του IRIS ξεδιπλώνεται σε τρεις φάσεις. Στο πρώτο στάδιο, οι τράπεζες προσαρμόζουν τις εφαρμογές τους, ώστε η πληρωμή με IRIS μέσω QR code να εμφανίζεται στην αρχική οθόνη. Η αλλαγή έχει ήδη εφαρμοστεί από δύο μεγάλες τράπεζες και αναμένεται να γενικευθεί έως το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Στο δεύτερο στάδιο, το IRIS σχεδιάζεται να ενταχθεί στα προγράμματα επιβράβευσης των τραπεζών, όπως το €πιστροφή της Eurobank, το Yellow της Τράπεζα Πειραιώς, το Bonus της Alpha Bank και το Go for More της Εθνική Τράπεζα. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με τις τράπεζες να αντιμετωπίζουν θετικά το ενδεχόμενο, καθώς σήμερα οι πόντοι συνδέονται αποκλειστικά με πληρωμές μέσω καρτών.

Το τρίτο και πιο καινοτόμο βήμα αφορά τη δημιουργία μηνιαίας κλήρωσης για όσους χρησιμοποιούν το IRIS στις συναλλαγές τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι χρήστες θα συμμετέχουν αυτόματα σε κλήρωση, με έναν τυχερό κάθε μήνα να κερδίζει χρηματικό έπαθλο περίπου 1.000 ευρώ, το οποίο θα κατατίθεται απευθείας στον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω IRIS.

Η προοπτική σύνδεσης των πληρωμών IRIS με φορολογικά και καταναλωτικά κίνητρα θεωρείται από τους αρμόδιους ως καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και τη σταδιακή καθιέρωση των άμεσων πληρωμών ως πρώτη επιλογή στην καθημερινότητα.

