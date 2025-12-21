Βασιλόπιτα 2026: Ποιες είναι οι οι τιμές – Πόσο πληρώνουμε σε ζαχαροπλαστεία και φούρνους

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθεί και φέτος η τιμή της βασιλόπιτας ενόψει της Πρωτοχρονιάς του 2026. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το κόστος των βασικών υλικών δεν έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που επιτρέπει σε ζαχαροπλάστες, φούρνους και αλυσίδες σούπερ μάρκετ να διατηρήσουν τις τιμές σταθερές, απορροφώντας τυχόν επιμέρους αυξήσεις.

Η βασιλόπιτα παραμένει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γλυκά της Πρωτοχρονιάς και, παρά την ακρίβεια, οι επαγγελματίες του κλάδου επιχειρούν να κρατήσουν το κόστος σε προσιτά επίπεδα ώστε να μην λείψει από το γιορτινό τραπέζι.

Πόσο κοστίζει η βασιλόπιτα στα ζαχαροπλαστεία

Στα ζαχαροπλαστεία της χώρας, η μέση πανελλαδική τιμή για βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι ή κέικ, με επικάλυψη ζάχαρης άχνης, σοκολάτας ή παρόμοιας διακόσμησης, κυμαίνεται από 12 έως 15 ευρώ το κιλό.

Τιμές στα σούπερ μάρκετ

Χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στα σούπερ μάρκετ. Εκεί, η βασιλόπιτα τύπου τσουρέκι διατίθεται συνήθως από 10 έως 12 ευρώ το κιλό, αποτελώντας την πιο οικονομική επιλογή για τους καταναλωτές.

Πόσο κοστίζει στους φούρνους

Στους φούρνους δεν αναμένεται επίσης διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι. Η μέση τιμή για βασιλόπιτα-τσουρέκι κυμαίνεται από 13 έως 15 ευρώ το κιλό.

Για βασιλόπιτες με πιο πλούσια επικάλυψη ή ιδιαίτερα υλικά, οι τιμές ξεκινούν από 16 ευρώ και φτάνουν έως και 19 ευρώ το κιλό.

Οι πιο «ακριβές» επιλογές

Σε περιπτώσεις όπου η βασιλόπιτα είναι πλήρως διακοσμημένη με ζαχαρόπαστα και ιδιαίτερο στολισμό, το κόστος μπορεί να ανέβει αισθητά, φτάνοντας ακόμη και τα 25 ευρώ.

Συνολικά, το 2026 βρίσκει τη βασιλόπιτα με σταθερές τιμές, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε πιο οικονομικές ή πιο εντυπωσιακές εκδοχές, ανάλογα με το γούστο και το διαθέσιμο budget τους.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό