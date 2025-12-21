Σε πλήρη χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, η αγορά, με εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ να σηκώνουν ρολά στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου. Πρόκειται για μία από τις λίγες Κυριακές του χρόνου που οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις αγορές τους χωρίς την πίεση των εργάσιμων ημερών.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική για την αγορά, καθώς χιλιάδες πολίτες εκμεταλλεύονται τον επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις αγορές δώρων, αλλά και για να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες, όσο πλησιάζει η κορύφωση της εορταστικής περιόδου.

Δεύτερη Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Η 21η Δεκεμβρίου είναι η δεύτερη από τις τρεις Κυριακές του εορταστικού ωραρίου. Η τελευταία ανοιχτή Κυριακή πριν την εκπνοή του έτους θα είναι στις 28 Δεκεμβρίου. Το διευρυμένο ωράριο έχει στόχο να περιορίσει τον συνωστισμό των τελευταίων ημερών και να διευκολύνει τόσο το αγοραστικό κοινό όσο και τους επαγγελματίες.

Πώς λειτουργούν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα

Σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπορικών συλλόγων, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Αθήνα – Πειραιάς

11:00 – 16:00: μικρά και μεσαία καταστήματα

11:00 – 18:00: πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες

Θεσσαλονίκη

11:00 – 18:00

Υπενθυμίζεται ότι το ωράριο είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την πολιτική κάθε επιχείρησης.

Ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ

Κανονικά λειτουργούν σήμερα και τα σούπερ μάρκετ, καθώς όλες οι μεγάλες αλυσίδες έχουν δηλώσει συμμετοχή στο εορταστικό ωράριο.

Το προτεινόμενο ωράριο για τα σούπερ μάρκετ είναι:

11:00 – 20:00

Σε ορισμένα καταστήματα μπορεί να υπάρξουν μικρές αποκλίσεις, γι’ αυτό οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν εκ των προτέρων τις ώρες λειτουργίας του σημείου που σκοπεύουν να επισκεφθούν.

Η σημερινή Κυριακή προσφέρει μια σημαντική «ανάσα» χρόνου ενόψει Χριστουγέννων, με την αγορά να αναμένει αυξημένη κίνηση και έντονη αγοραστική δραστηριότητα.

