Σε περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού περνούν και φέτος τα Χριστούγεννα οι Έλληνες καταναλωτές, με τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, αλλά και στις υπηρεσίες, να επηρεάζουν άμεσα το κόστος του εορταστικού τραπεζιού και τη συνολική κατανάλωση.

Στέγαση, εστίαση και καταλύματα εξακολουθούν να κρατούν ψηλά τον πληθωρισμό των υπηρεσιών, όπως επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Γιάννης Τσουκαλάς, κατά την παρουσίαση της τριμηνιαίας έκθεσης για το τρίτο τρίμηνο.

«Στέγαση, ξενοδοχεία και εστίαση διατηρούν τον πληθωρισμό υπηρεσιών σε υψηλά επίπεδα, κάτι που παρατηρείται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς έχουν ανακάμψει οι μισθοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πληθωρισμός: σημάδια ανθεκτικότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 3,0% του Νοεμβρίου 2024, αλλά αυξημένος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1,6%).

Ο πληθωρισμός τροφίμων ανήλθε στο 2,7%, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (2,4%), ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού διαμορφώθηκε επίσης στο 2,7%, μειωμένος σε ετήσια βάση αλλά αυξημένος σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Στην Ευρωζώνη, τον ίδιο μήνα, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1% και ο πυρήνας στο 2,4%, με τις υπηρεσίες να αποτελούν βασικό παράγοντα διατήρησης των πιέσεων.

Τιμές τροφίμων: μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη

Πέρα από τις υπηρεσίες, σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφονται και σε βασικά προϊόντα διατροφής:

Σοκολάτα: +22,9%

Καφές: +20,7%

Κρέατα: +13%

Φρούτα: +9%

Αβγά και γαλακτοκομικά: +4,4%

Ψωμί και δημητριακά: +1,9%

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής: +6,9%

Εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία: +7,7%

Με βάση αυτά τα στοιχεία, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι εκτιμάται ότι είναι ακριβότερο κατά περίπου 10% σε σύγκριση με το 2024. Ενδεικτικά, οι αυξήσεις σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες φτάνουν τα 1–2 ευρώ ανά κιλό, ενώ η τιμή στο μοσχάρι αγγίζει πλέον τα 20 ευρώ το κιλό.

Πόσο θα κοστίσει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ, το κόστος για ένα τραπέζι 6 έως 8 ατόμων θα κυμανθεί φέτος μεταξύ 111,97 και 160,03 ευρώ, αυξημένο κατά 3,6% έως 7,1% σε σχέση με το 2024.

Οι τιμές προκύπτουν από επιτόπιες τιμοληψίες σε σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και τη Βαρβάκειο αγορά, με το εύρος να οφείλεται σε διαφορές ποιότητας, περιοχών και τύπων καταστημάτων.

Σούπερ μάρκετ: συγκρατημένες αυξήσεις, αλλά με εξαιρέσεις

Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ κινήθηκαν μεσοσταθμικά ανοδικά κατά 1,06% στο 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-7,11%)

Τροφές κατοικίδιων (-4,15%)

Τρόφιμα παντοπωλείου (-3,82%)

Αντίθετα, αυξήσεις σημειώθηκαν σε:

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη (+9,64%)

Φρέσκα κρέατα (+7,64%)

Είδη πρωινού και ροφήματα (+5,54%)

Ιδιαίτερα έντονες παραμένουν οι πιέσεις από τις διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, ενώ στο μοσχάρι οι αυξήσεις συνδέονται τόσο με τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου όσο και με ζωονόσους που έπληξαν την εγχώρια παραγωγή.

Εισόδημα, κατανάλωση και αρνητική αποταμίευση

Παρά την αύξηση των ονομαστικών μισθών – με την ΕΛΣΤΑΤ να καταγράφει ενισχύσεις ακόμη και άνω του 8% – η αγοραστική δύναμη παραμένει πιεσμένη.

Σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank, το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε το β’ τρίμηνο του 2025 κατά 8,1% σε ετήσια βάση, όμως σε πραγματικούς όρους η αύξηση περιορίστηκε στο 4,8%.

Η κατανάλωση διαμορφώθηκε στα 43,2 δισ. ευρώ, υψηλότερα από το διαθέσιμο εισόδημα των 41,9 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα αρνητική αποταμίευση -1,3 δισ. ευρώ ή -3% του διαθέσιμου εισοδήματος. Η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης με αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης.

Εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων κινείται η αγορά από την περασμένη εβδομάδα, με τα καταστήματα και τα σούπερ μάρκετ να λειτουργούν κανονικά και τις Κυριακές 21 και 28 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Σάββατο 20/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 21/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 22/12 & Τρίτη 23/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 25/12 & Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 18:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12 & Τρίτη 30/12: 09:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 09:00 – 18:00

Πέμπτη 01/01/2026: Αργία

Παρασκευή 02/01/2026: Κλειστά

Σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών και περιορισμένης αγοραστικής άνεσης, τα φετινά Χριστούγεννα αναμένεται να κινηθούν με προσεκτικότερες επιλογές και μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο των δαπανών.

Διαβάστε ακόμα: Επιστροφή έως δύο ενοικίων τον χρόνο: Οι δικαιούχοι και τα νέα μέτρα για το στεγαστικό